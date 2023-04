“Nehéz elsőre megszokni, de az AIP Derm digitális klinika pontosan olyan, mintha elmennénk személyesen a rendelőbe. Ugyanúgy látja problémánkat egy orvos, ugyanúgy felír gyógyszert rá, amit kiválthatunk a patikában, csak mindezt távolról teszi. Valójában egy bőrbetegség diagnózisához elég egy kép, és erre épül az alkalmazás. Nálunk annyi a különbség, hogy az otthonunk kényelméből, mindenféle macera nélkül tudunk orvoshoz menni” - ismertette az alkalmazás lényegét Kovács Máté, az AIP Labs vezérigazgatója.

Az egészhez nem kell más, mint egy okostelefon, amivel le tudjuk fotózni a problémás bőrfelületet. Ezt feltöltve az AIP Derm rendszerébe pár napon, de gyakran már pár órán belül meg is kapjuk a választ a problémánkra. “A legtöbb esetben gyógyszert is felírnak az orvosok a betegeknek, és a tapasztalatok szerint, ha betartják a kezelési tervet, mondjuk kenik a krémet rendszeresen, el is múlnak a tünetek egy héten belül.”

Növeli az elérhetőséget - Mórtól Sárbogárdig ugyanúgy elérhetőek az orvosok

Mindegy hogy Zámoly, Tordas, vagy Iszkaszentgyörgy van a lakcím kártyánkra írva, ugyanúgy tudunk az AIP Dermen keresztül bőrgyógyászhoz jutni. Sokan ma távol élnek a rendelőtől, vagy nincs idejük munkaidőben elmenni orvoshoz. És külön nehézség a bőrgyógyászhoz jutás az idősek esetében, akik már nem tudják elhagyni a házukat. Éppen az ilyen helyzetekre kínál megoldást a magyar fejlesztésű AIP Derm, amely az első olyan alkalmazás, ami valódi egészségügyi segítséget nyújt, hiszen a diagnózisunkat a mesterséges intelligencia munkáját ellenőrizve egy képzett bőrgyógyász adja meg.

Ez a jövő technológiája, amely már mindenki zsebében ott lapul, akinek van egy okostelefonja. Így lehetünk egészségesebbek sorbanállás és a pénztárcánk kiürítése nélkül. Mivel, az AIP Derm-hez elég egy okostelefon és internet, vagy egy asztali gép is, egész Fejér megyéből elérhető, mindenféle probléma nélkül. Így a cég azt reméli, olyan településeken is elérhetővé teszik a profi bőrgyógyászati segítséget, ahol egyébként csak több hónap várakozással lehet időpontot kapni.

A távgyógyászat másik legjelentősebb előnye, hogy ennek a technológiának a használatával a bőrgyógyászatra való várakozási idő kevesebb mint 48 órára csökken. Ez nagy szó, ugyanis a várakozási idő szerte a világon, még az Amerikai Egyesült Államokban is meghaladja a 30 napot, a betegek kilencven százalékának pedig a bőrgyógyászati rendelésre való hosszú várakozási idő alatt romlik az állapota.

A távgyógyítás emellett hatékony és kényelmes mind a orvosok, mind a betegek számára, mivel így elkerülhető az ingázással járó kellemetlenség. Mindkét résztvevő lehet otthonában, több száz kilométerre egymástól. Az aszinkron távgyógyítás még ennél is egyszerűbb, mivel a bőrgyógyászoknak és a betegeknek nem kell egyidejűleg rendelkezésre állniuk. A betegek egy alkalmazás vagy webportál segítségével, mint az AIP Derm megadhatják adataikat, és akkor küldhetnek jó minőségű képeket bőrük állapotáról, amikor az számukra kényelmes - munkaidő után, hétvégén, vagy épp kora reggel. Az ellátók pedig akkor tekinthetik meg páciense beküldött képét, amikor az a zsúfolt időbeosztásuknak megfelel, legyen szó akár a nap végéről, a konzultációk közötti időszakról, vagy a lemondott, de korábban páciensek által foglalt időből. Mivel nincs szükség macerás időpont egyeztetésre, minden sokkal gyorsabb.

A bőrbetegségek számokban és a szűrés fontossága

A bőrbetegségek tényleg nagyon gyakoriak, és rendszeres kezelésük kiemelten fontos. Például kutatások azt mutatják, minden 10. emberből egynél atópiás dermatitis alakul ki élete során. Az Egyesült Államokban körülbelül 7,5 millió embernek van pikkelysömöre, ami hazánkban is gyakori megbetegedés. A becslések szerint csak az USA-ban naponta több mint 9500 embernél diagnosztizálnak bőrrákot, ami világszerte az egyik leggyakoribb rákfajta. Az időben kezelt bőrdaganatok viszonylag könnyen kezelhetőek, és rendkívül magas a gyógyulás aránya más daganatos betegségekhez képest. Akinél viszont már fordult elő bőrdaganat, nagyobb eséllyel alakul ki újabb, így fokozott bőrgyógyászati ellenőrzésre van szükség. Ahhoz, hogy egy tumort időben kezeljünk fel kell ismernünk azt. Az AIP Derm rendszere jelenleg több mint 700 bőrbetegséget képes felismerni, így tényleg bármivel fordulhatunk hozzá.

