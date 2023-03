Egy hétvégi kutyasétáltatás eredményét, azaz egy kisebb maroknyi, jól felpuffadt szürke kullancsot mutatott a napokban a Fehérvári Állatorvos Állatgyógyászati Központ közösségi oldalán. A „termés” a jó időnek köszönhető, árulta el a feol.hu-nak Csernavölgyi Anna, állatorvos.

- Nincs hideg tél, tehát még ebben a szezonban is vannak kullancsok, de azért nem annyira aktívak. Amikor azonban jó idő lett, feléledtek – tudtuk meg, ahogy azt is: a hosszú szőrű kutyák esetében pedig nem biztos, hogy azonnal észreveszik a gazdik a sétát követően a vérszívókat. Ezért is történhetett meg, hogy akár több, 3-4 napos kullancsot is találhattak pácienseikben – pedig nem is azért vitték őket az állatorvoshoz. – Még januárban is érkezett hozzánk babéziás kutya, tehát azt kell mondanom, hogy nincs már igazán kullancsszezon. – 10 fokban pusztulnának el, de ilyen idő itthon nem nagyon volt mostanában.

Ha tehát egy sétát követően azt vesszük észre, hogy kedvencünk bágyadtabb, nincs étvágya, lázas, véres a vizelete, halványak a nyálkahártyái, akkor mindenképpen induljunk az állatorvoshoz, mert fertőzött kullancs lehet a háttérben!

Sokféle lehetőség létezik már a kullancsok távoltartására, sőt mi több, az újgenerációs szerek már kicsit másként is működnek, mint ahogy az megszokott – árulta el a szakember. – Sokan megijednek attól, hogy a legújabb tabletták nem távol tartják a kullancsot, hanem ha vért szívott, akkor elpusztul. De nem tud ennyi idő alatt a betegség a kutyába jutni, így biztonságos és a kullancs magától kiesik a kutya bőréből – tette hozzá az állatorvos. – Ezek vényköteles, állatorvosi gyógyszerkészítmények, a régebbi tabletták azonban nem azok. Azok azonban nem biztos, hogy megfelelő hatásfokkal működnek. Egyébként ez az összes többi lehetőségre is igaz: érdemes a legújabb fejlesztéseket kipróbálni, mert a régiekre gyakran már nem reagálnak megfelelően a vérszívók. A házi praktikák, mint például az illóolajos spray, szintén működhetnek, de csak kiegészítésképp – tette hozzá Csernavölgyi Anna.