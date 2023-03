A bútor tervezéssel és értékesítéssel foglalkozó Zsolt nem első alkalommal vett részt televíziós vetélkedőben. A szereplést most is szívesen vállalta, hiszen – ahogy mondta – szereti az embereket szórakoztatni, a Zsákbamacska pedig kifejezetten egy szórakoztató játék. Korda Györgynek azért öltözött – ez a műsorból is kiderült –, mert remekül tudja utánozni Gyuri bácsi hangját és beszédstílusát, sőt kisebb, zártkörű eseményeken fel is lép a dalaival.

- A műsorba is azért mentem, hogy szórakoztassak, miközben én is jól érzem magam. A nyeremény már csak hab volt a tortán – árulta el Zsolt a feol.hu-nak, aki végül a már „zsebében lévő” 400 ezer forintos nyeremény helyett inkább a Majka által felkínált doboz ismeretlen tartalmát és az egyik függöny mögött rejtőző tárgyat választotta. A dobozban a fekete plüssmacska, a függöny mögött pedig egy 250 ezer forint értékű laptop rejtőzött. Zsolt a műsor után azt mondta a feol.hu-nak, nem csalódott, örül a nyereménynek.

A teljes epizódot itt tudják megtekinteni.