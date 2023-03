Úgy tűnik, Pál Feri atya számára boldogság a Velencei-tóhoz jönni – másodjára talán éppen ezért választotta témájául is ezt, vagyis az elégedettség” témakörét, amikor pár hónap után visszatért helyi közönségéhez. A Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület KultFészek programja ugyanis most Krausz György helyi lakos és Bársony Péter képviselő meghívására jöttek a városba. Szombaton este a velencei Zöld Liget Általános Iskola tornatermét töltötte meg a hallgatóság, mert tudni akarták, mint jelent elégedettnek lenni az élettel. Merthogy a mai ember is csak a boldogságot keresi, míg világ a világ… Hornok Róbert, az egyesület elnöke köszöntötte a közönséget s már jöhetett is az előadó.

Pál Feri ezúttal sem katolikus pap minőségében, hanem mentális szakemberként érkezett, hogy arról beszéljen, milyen elégedettnek lenni az élettel, az életben.

