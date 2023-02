Czuppon Péter már több mint negyedévszázada oktatja a néptáncot helyben, valamint a környező településeken, így érthető, hogy megmozdult szinte az egész déli megye.

Bár a rendezvény maga este 18 órakor kezdődött, a szervező csapat már 15 órától a gáton volt: készültek a szendvicsek (10 kg kenyérből készült a zsíros kenyér), a tea, a forralt bor. 16 órától Péter bácsi (Czuppon Péter) az előszállási csapattal még egyszer elpróbálta a táncot. Mint megtudtuk, volt, akinek ez volt az első fellépése és nagyon-nagyon izgultak a gyerekek, hogy minden flottul menjen. 17 órától aztán a vendégek is érkeztek szépen, sorban. Készültek a hajfonatok, pörögtek a szoknyák. A rutinos táncosok igazgatták az újoncok ruháit, hogy ahogy az a nagykönyvben meg van írva, az alsószoknya ne lógjon ki, és elég erősen meg legyen kötve, hogy tánc közben ne essen le.

Abszolút telt ház, sok embernek csak állóhely jutott. Közel 300 néző tapsolt egy-egy produkció után.

Fotós: Tábiné Nyúl Gabriella

Tábiné Nyúl Gabriella művelődésszervezővel madarat lehetett volna fogatni a rendezvény tapasztalatait mesélve:

– Sohasem hittem volna, hogy egy nagy művelődési ház is lehet kicsi. 220 szék volt lerakva a nézőtérre, de ez kevésnek bizonyult. Sok embernek csak állóhely jutott. Közel 300 néző tapsolt egy-egy produkció után. Baracs, Dunaföldvár, Előszállás, Mezőfalva, Nagyvenyim táncosai ezúttal is magasra tették a lécet. Hogy lehet-e ezt még überelni, az jövőre kiderül. Számomra nagyon jó volt azt tapasztalni, ahogy ezek a táncosok szívvel lélekkel segítették egymást. Előfordult például, hogy betegség miatt az egyik csapatban nem volt párja valakinek. Péter bácsi kiállt a színpadra, és kérte, hogy ugorjon be valaki a hiányzó helyére. Rögtön többen is jelentkeztek, hogy szívesen kisegítik a csapatot. A lelkes nézők hatalmas vastapssal jutalmaztak meg minden produkciót. Háromszor jelentkeztem be a műsor alatt élőben, hogy azok is élvezhessék a táncokat, akik nem tudtak eljönni ezen az estén. A közel másfél órás műsor után táncház kezdődött, közben fogytak a szendvicsek, sütik, a tea és a forralt bor. Éjfélig tartott a mulatság – számolt be lelkesen a feol.hu-nak Tábiné Nyúl Gabriella.