Szilveszter lustán elnyúlva – ahogy macskák szoktak, ha jól érzik magukat - fekszik a hivatal hátsó bejáratánál lévő teraszon, ahova éppen odasüt a még bágyadt, mégis langyos februári nap. Láthatóan élvezi a sütkérezést. Az oszlop tövében a tálkák üresek, Szilveszter vélhetően reggelijét követően szuszog elégedetten a teraszon. Az emeleten a polgármester titkárságán az íróasztal előtt kutyaszőnyeg fekszik a földön, rajta játékok. Bailey, a fekete egy éves labrador vad farkcsóválás közepette üdvözöl és azonnal „le is akasztja” a simogatást, ahogy belépek a polgármester irodájába. Aztán kényelmesen gazdája mellé telepszik az ülőgarnitúrán.

A polgármesteri hivatal Csákváron nem hirdeti, hogy állatbarát, pedig az! Nem tudományos alapon vált azzá, sokkal inkább a polgármester, Illés Szabolcs kutya-macska barátságának és a dolgozók állatszeretetének köszönhető, hogy ez így alakult. Szilveszter, az ivartalanított, eredetileg nőstény szürke cirmos macska három éve költözött a hivatalba. – A közeli étteremben született, ahová minden nap jártam ebédelni. Kiscica volt még, amikor megjelent az asztalnál kunyerálni. Ahogy nőtt, úgy evett egyre többet, míg végül már szinte az egész ebédemet neki adtam. Így aztán egy idő után két adag ebédet rendeltem. A vége az lett, hogy egyszer egy ilyen ebéd után visszakísért a hivatalba. Azóta itt van. – idézte fel a kezdeteket Illés Szabolcs.

Biztosan sokan emlékeznek az amerikai rajzfilmre, Szilveszter és Csőrike kalandjaira, ami a 90-es évektől futott a televízióban. Innen kapta a nevét a hivatali „mancs”, akinek hamar lett saját tányérja - a polgármester maga szokta megvenni számára a macskatápot -, sőt kis háza is a hivatal udvarán. Szabadon közlekedik ki és be, egyik kedvenc helye a házasságkötő terem, ahová főként a hidegebb napokon szokott behúzódni. Esküvőn is vett már részt a hátsó sorokban. Előszeretettel használja az ügyfélszolgálati pult alatt az egyik széket is, vagy az emeleti kistárgyalót alvásra. Belakta a teljes épületet. Érdekes viszont, hogy ennek ellenére csak keveseknek engedi magát megsimogatni, kézbe venni. A kiváltságosok közé tartozik természetesen a polgármester, és Marcsi, a takarítónő. Igaz, ők ketten azok, akik felváltva akkor is bejárnak etetni őt, amikor a hivatal amúgy zárva van.

Bailey, a rettentően barátságos labrador egy éve jár dolgozni a gazdával, ő ugyanis Illés Szabolcs kutyája. Még kölyöknek tekinthető, így nem csak kedves, de kajla is. – Amikor bejövünk reggel, az első dolga, hogy „lejelentkezik” Áginál, az ügyfélszolgálatos kolléganőnél. Ha Szilveszter éppen ott alszik a pult alatt, őt is köszönti. Többnyire aztán elfekszik az irodában, vagy a titkárságon. Senkit sem zavar, mindenki szereti és az érkező vendégeknek is tetszik, még senki nem emelt kifogást az ellen, hogy itt van. Néha rácsodálkoznak, hogy „jé, egy kutya a hivatalban!”, de gyorsan meg is békélnek vele – árulta el a polgármester. Szilveszterhez hasonlóan ő is szabadon közlekedik az épületben, csak jóval szociálisabb, mint macska-kollégája, ezért többekhez is bejár és az is előfordul, hogy amikor gazdája házon kívül van, alvós párnájával a szájában megjelenik a jegyzőasszony irodájában, hogy ott kuporodjon le. Illés Szabolcs szabadidejében rendszeresen vadászik, ezért Bailey is belekóstolt már ebbe a tevékenységbe és tavasszal elkezdi a vadászkutya képzést is.