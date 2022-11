A hírlap hasábjain már többször beszámoltunk az ő ténykedéséről, aminek a híre úgy látszik, egészen a HírTV-ig is eljutott. Legutóbb a Mozaik című műsorban Gyürky Enikőnek és Szani Rolandnak mesélt Petra a szenvedélyeiről.

A beszélgetés során kiderült, hogy már egy ideje dolgozik egy vadonatúj fitnesz-műsor előkészületén, amely hamarosan a képernyőre is kerül. Ha erről nem is árult el túl sokat Petra, de arról mindenképpen igen, hogy szeretne hamarosan szülő lenni, bár még élete szerelmét nem találta meg hozzá.

Petrát jó magunk is felkerestük, aki a műsorban elhangzottakhoz hozzátette, hogy valóban rengeteg felkérést kap mióta hazatért Amerikából. Elmondta, hogy például nagyon élvezte a forgatásokat a Fejér megye határához közel eső településeken. Járt például az Üvegtigris című film helyszínéül szolgáló Tinnyén, ahol az őszi-téli kollekciók legújabb darabjait vette magára, de a bajnai kastélyban lévő fotózást is magáénak érezte, ahol meseszép menyasszonyi ruhakölteményekben mutathatta meg a legújabb trendeket, illetve egyúttal arra is fény derült, mire számíthat majd a jövőben az a szerencsés, aki majd őt nőül veszi. A csodálatos fotókat az esküvői Trend Magazinban is láthatják az érdeklődők, de természetesen Petra hozzánk is eljuttatott néhányat.