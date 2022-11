Múlt hét végén a természetvédők be is ültették és elkerítették a területet. Ahogy az alapítvány vezetője, Kovács Gergely a feol.hu-nak elmondta, 2023-ban biztosan kell majd öntözni a növényeket, hogy az eredés biztos legyen, de gyomlálásra is szükség lehet majd, főleg a pozsgásnövények környékén.

- Ám a cél az, hogy a terület önfenntartó legyen, őshonos lágyszárúak virágozzanak rajta minél hosszabban, feleslegessé téve a napjainkban már rutinszerű, sokszor átgondolatlan fűnyírást - tette hozzá az alapítványvezető, kiemelve: hamarosan információs táblát is kihelyeznek a helyszínre.