Fejér és Pest megye határán, 30 kilométerre Budapesttől és ugyanennyire Székesfehérvártól – áll Martonvásár. A Szent László-patak szeli át a kisvárost, az a folyó, melynek köszönheti a település nem is évszázados, de évezredes népszerűségét. Merthogy szerették már a kelták és a honfoglaló magyarok is a folyómenti letelepedési lehetőséget, amely közvetlenül a Fehérvár-Buda kereskedelmi útvonal mellett volt. S talán éppen ezért - nevéből is kitűnik - igazi kereskedelmi igazodópont lehetett. Nevét pedig talán Márton kereskedő után kaphatta. Erről azonban egyetlen írásos feljegyzést sem ismerni, ez is csak amolyan 21. századi legenda a kisvárosban. A fő azonban az, hogy vásári csomópont volt, ám a törökök féktelen hadjáratai miatt majdnem örökre eltűnt a föld színéről. Fejlődésnek, virágzásnak a német származású Brunszvik-család érkezésekor indult, kiknek kezére többszöri adásvétel után került az uradalom. Brunszvik Teréz emlékirataiban így szerepelnek a kezdetek: „amikor Brunszvik nagyapám Martonvásárt átvette, csak vízzel borított pusztát talált ott. Nyolcezer hold száraz területen egyetlen ház, néhány pásztorviskó és egy fa állott”.

Az Európát uraló barokk kor gazdag hatása Martonvásárig elért: elsőként a katolikus templomot építették meg, s ehhez épültek hozzá a későbbi kastélyelemek, istállók és majorsági épületek. A művészettörténeti korok és az igények változása meglátszik a mai, eklektikus épületen. A barokkot ugyanis a klasszicizmus, majd pedig a neogót stílus követte, s ma már a kastélyépület mellett a Beethoven múzeum és a mezőgazdasági laboratórium is jól megfér egymás mellett. E két utóbbi ma a kastély legmeghatározóbb vonzereje.

Az 17-as évek végén Beethoven remek kapcsolatot ápolt a Brunszvik-családdal, azon belül is főleg a fiatalokkal: Terézzel, Jozefinnel és Ferenccel. Pezsgő kulturális életet éltek, számtalan alkalommal hívták meg a nagynevű zeneszerzőt martonvásári otthonukba is. Több alkalommal megszállt a martonvásári birtokon Beethoven, melyről az itt kialakított múzeum és annak berendezései tanúskodnak. Jozefin és Ludvig szerelmi történetét azonban nem csak legendák, de az ő saját, fennmaradt levelezésük is őrzi. Ezek közül kiemelkedik az a címzés és dátum nélküli, „Halhatatlan kedveshez” néven elhíresült levél, amely ugyan egy titkos fiókból került elő, de mára egészen bizonyossá vált, hogy kettejük halhatatlan szerelmének egyik legfontosabb bizonyítéka. Azonban ahogy az lenni szokott abban az időben, Beethoven nem volt sem elég rangos, sem elég vagyonos ahhoz, hogy nőül vegye szerelmét. A park, amely ma is körülveszi a kastélyt, egészen biztosan romantikus sétáik helyszíne is volt.