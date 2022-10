Siki Szabolcs 1977-ben született, az óvodai és az általános iskolai éveit is Nádasdladányban töltötte. Már nagyszülei is helyiek voltak. A székesfehérvári középiskola elvégzésével Várpalotán, a kórházban helyezkedett el és csak az egyéves sorkatonai szolgálat törte meg az ott töltött 24 évet. Édesanyja egészségének megváltozása miatt ő is változtatni kényszerült. Öt éve helyi kézbesítőként dolgozik. Azóta minden reggel hordja a leveleket, mint annak idején azt a nagyapja is tette.

Nádasdladányért emlékérem

Az mondja, amit tett és tesz, eddig is azt örömmel és szívesen tette. Köszöni mindazon személyek bizalmát, akik jóvoltából 2022-ben övé lett ez a megtiszteltetést. Beszélgetésünk apropója is az az elismerés, amit az elmúlt hetekben vehetett át Varga Tünde polgármestertől.

Röviden és tömören kellene összefoglalni Szabolcs lényét, akkor gondban lennék. Vele még egy “laza” beszélgetés is órákig tart, majd a búcsúzásnál azt mondja: Még annyi mindent tudnék mesélni, ez csak a bevezető volt.

Egy felkéréssel indult

– Kisiskolás voltam, amikor Kajdi Gyula bácsi felkért egy, az Ő nevében történő koszorú elhelyezésére. Rám és a barátomra gondolt. Még arra is ügyelt, hogy míg én református, addig a társam katolikus vallású legyen. Ez a temetőben lévő világháborús emlékmű avatásán történt. Később a tehenei haza hajtásában is segédkeztem. Az Inota út-József Attila utca sarkon történt az elválasztás, mert a csorda egyik része ment tovább újfalu irányába. Volt, hogy este hatkor siettem az artézi kúthoz vizet húzni Jóska bácsinak, hogy mire megérkezik, már kellemesen hűvös vízzel tudja megtölteni a kannáját.

Az évek teltek, a feladatok komolyodtak

– A nyugdíjas klub összejöveteleire vittem a kazetta gyűjteményemet. Kazettagyűjteményemből fakadóan sok zenészt személyes ismerősömnek is mondhatok. Ebből következett, hogy a falunapra, ovis bálra, rendezvényre az ismeretséget kihasználva tudtam fellépőket meghívni. Hidegtálak készítése, terítés, zeneszolgáltatás, fényképezés, tudósítás a Fejér Megyei Hírlapnak.

Előfordult, hogy eltűnt személyt kerestünk egész délután a kukoricatáblában.

Még Ráday Mihály is eljött

– Csinosítottuk a József Attila utcai artézi kút környékét. Akkoriban a városvédő Ráday Mihály is eljött megnézni, ő is azt javasolta, mindenképp érdemes lenne megmenteni. Egyébként a kút rendbetételétől számítva kezdődött a Hírlapos ténykedésem is. Mára már nem csak a megyei napilap, hanem egy országos hetilap számára is küldök anyagokat Nádasdladányról. A helyi faluújságban is több rovatot készítek. Igyekszem a gyűjteményemben található sok, régi ladányi fényképekkel emlékeket előcsalogatni az olvasókból.

Tevékenysége szerteágazó, ott segít, ahol csak tud

– A közösségi ház játszóterénél lévő 100 tő csodasövény is a felajánlásomból került oda. Elgondolásom az volt, hogy egy kicsit elszeparálja a járda és a kerítés részét. De a református templom külső, megvilágító test is adakozásomból került kihelyezésre. A templomban történő izzócseréket is magam végeztem. Akkoriban a kastélyba is vittem jó néhány izzót. A gyülekezeti terem és a lelkészlak előtti régi járda bontásánál, az új járda és kocsibeállók betonozásánál is kivettem a részem. A templom mögötti vízelvezető árok kialakításánál is ott voltam.

– Évekkel ezelőtt több zsáknyi fociruhát is adtam, az akkor még működő csapatok részére. Kérték közbenjárásomat akkor is, amikor a katolikus templom tornya látványosan kezdett szétmállni, vagyis veszélyessé vált. Utcanév táblát is csináltattam, de sajnos megrongálták őket.

– Óvodánál, iskolánál kihelyezett “Vigyázz gyerekek!” táblák is közbenjárásomnak köszönhetően kerültek oda. Személyesen voltunk a táblákért a gyárban. A nyugdíjas klub műsorainál is számítottak rám. Kezdeti időszakban videókat készítettem, majd a zenei részt bízták rám. Egy alkalommal az egyik tv csatorna élő műsorában is szerepeltek a klubosok.

Szüreti felvonulásokban is sok évig jelen voltam. Zenéket állítottam össze a táncokhoz, amit sok-sok próba előzött meg, szinte egyikről sem hiányoztam. Volt, amikor a csapos szerepét vállaltam, de az is megesett, hogy kísértem a szüreti vonulókat. Csináltunk zenés ébresztőt is a településen.

Volt időszak, amikor az utcánkban egyedül élő embert látogattam, naponta élelmet és teát vittem neki. Napi kapcsolatban voltam a szülőkkel, amikor Kövér László Márkkal voltak a külföldi műtéteken, kezeléseken. Épp úgy, mint nem oly rég Verespey Vanessza gyógyulását is követhették tudósításaimmal.

Ha képes rá, miért ne tenné?

– Tehetjük mássá, nekünk lesz szép mindaz, amik a felsorolásból kitűnnek. Nem magamutogatásból tettem mindazt, amit, hanem szívességből, mert adni jó. Észrevettem, ha valami hiányzott vagy hiányos volt, és ha tudtam hozzátenni, akkor miért ne tettem volna. Ezek itt maradnak nekünk, Nádasdladányban.