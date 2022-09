A mellrákszűrés fontosságára, a betegség elleni harcra szeretnék évek óta felhívni a figyelmet a Székesfehérváron is rendszeresen megrendezett mellrák elleni sétával, amelyre idén október 1-jén, szombaton kerül sor. A séta 10 órakor indul az Országalmától – és oda is ér vissza egy belvárosban megtett kör után –, de már 9 órától várják az érkezőket, akik mindjárt át is vehetik a szimbolikus rózsaszín léggömböt. Az esemény házigazdája Závodszky Noémi színűvész lesz. Az Országalmánál ezúttal is felállítják az információs sátrat, amelyben az érdeklődők tanácsokat kaphatnak az önvizsgálattal, illetve a betegséggel kapcsolatban.