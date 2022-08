A szegedi Krupiczer Kata és Csorba József osztoznak az ejtőernyőzés iránt érzett szenvedélyükben. Kata rendezvényszervező és ma már formaugró ejtőernyős. József amellett, hogy hőlégballonozik, hosszú évtizedek óta tandempilóta, célbaugró ejtőernyős és oktató is. Ennek köszönhetik az ismeretségüket is. – Katára már akkor felfigyeltem, amikor először jött tandem-ugrásra és rosszul esett, hogy nem velem, hanem egy kollégámmal ugrott – árulta el József. A történetet Kata fűzte tovább: – Már az első ugrás nagyon sokat adott nekem, és annyira megtetszett, hogy belevágtam az ejtőernyős tanfolyamba. Így lettem Józsi tanítványa. Hamar megéreztük azonban, hogy több ez egy oktató-tanítvány kapcsolatnál. Az ejtőernyőzés egyébként gyerekkori álmom volt, ami végül pont egy olyan életszakaszomban talált rám, amikor nagy szükségem volt arra a fajta szabadságra, amit nyújtani tud. Ugyanakkor olyan többletet ad számomra, amit a hétköznapok során nem lehet megélni, nem utolsósorban pedig különleges élmény! – mondta Kata, amihez József azonnal hozzátette, ez persze csak azoknak adatik meg, akik valóban képesek feloldódni ebben a közegben és nem a halálfélelem lesz úrrá rajtuk a repülőgép ajtajában.

Emlékezetessé tett pillanat

Az ismeretségből hamarosan szerelem, aztán pedig házasság lett. Az előzmények fényében talán nem meglepő, hogy egyiküktől sem állt távol egy különleges esküvő, ahol a számukra megszokott kedves környezetben mehet végbe az intim ceremónia és csak azok vannak ott, akik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy széppé és emlékezetessé tegyék a különleges pillanatot. – Arra törekedtünk, hogy olyan esküvőnk legyen, ami csak a miénk és csak értünk történik – fogalmazott a férj, aki azt is elmondta, fent a magasban, a hőlégballonban olyan csend és nyugalom uralkodik – leszámítva, amikor fűtik a ballont -, ami egy repülőgépes ugrásnál soha sincs. Igaz, ez az ugrás pillanatára is: ballonból kilépve nincs légáram, süvítő légcsavarszél, csak a teljes csend és nyugalom.

Felszállás előtt - Kata és József alkalomhoz illően öltözött. Fotó:

Fotós: Igari Balázs

Szegeden és Kecskeméten sem vállalták

- Hőlégballonból ugrani különleges élmény, a legtöbb ejtőernyős számára bakancslistás. Így voltam ezzel én is. A levegőben tartott ceremónia különlegességét csak fokozta az igen kimondása utáni közös ugrás: egymás kezét fogva rugaszkodtunk neki – mesélte Kata. Ám ez már az esküvő végén történt. De hogy zajlott az egész, miért Fehérvárról szálltak fel és nehéz volt-e olyan anyakönyvvezetőt találni, aki nem ijedt meg a feladattól?

- Nem minden helyszín alkalmas egy ilyen különleges esemény lebonyolítására, hiszen a megfelelő technikai feltételek mellett sok szabálynak kell megfelelni és a szükséges engedélyeket is be kell szerezni. Ezt Szegeden a ballonosok nem vállalták, Kecskeméten pedig az anyakönyvvezetők ijedtek meg a feladattól. A székesfehérvári önkormányzatnál viszont többen is izgalommal fogadták a légi esküvő kihívását. Megfelelő nagyságú ballont Velencén találtunk, ám a felszállás és a leszállás helyszínét úgy kellett alakítani, hogy Fehérvár légterében maradjunk, hiszen fehérvári anyakönyvvezető csak a város közigazgatási területén eskethet.

Persze ahhoz is külön engedély kellett, hogy az anyakönyvvezető a levegőben adhasson össze minket – mesélte Kata.

Csokornyakkendő és csipkés rövidnadrág

A pár természetesen esküvőhöz öltözött. József fekete nadrágjához és fehér ingéhez csokornyakkendőt kötött, ahogy azt kell. Katának kicsit nehezebb dolga volt, hiszen szoknyára nem lehet ejtőernyős szerelést húzni, de szerencsére törtfehér, csipkés felsőjéhez talált ugyanolyan színű, szintén csipkés rövidnadrágot, ami alá fehér leggingst öltött. Az öltözékeket praktikus módon sportcipő egészítette ki. A sisak miatt frizura nem készült, de a menyasszony minimális sminket azért viselt. Miután a Sóstói Ipari Park területéről felemelkedett a ballon, az anyakönyvvezető köszöntötte a házasulandókat, ahogy az egy hagyományos esküvőn is történik. Igaz, nem a szokványos szöveggel készült. Mire elhangzottak a boldogító igenek, felhúzták a gyűrűket, megtörtént az első hitvesi csók és aláírták az anyakönyvet - természetesen a két tanú is felszállt –, már 1700 méter magasan jártak. Közös életükbe egy kis süllyedés után, 1500 méteres magasságból ugrottak bele - szó szerint és képletesen is -, hogy aztán a börgöndi reptér mellett érjenek földet. A nagy nap tihanyi hegyikerékpározással és balatoni fürdéssel zárult. A család számára később rendeznek lagzit, a mézeshetek pedig november-december tájékán következnek.

Éljen az ifjú pár!