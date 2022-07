Beutalót kapott háziorvosától érsebészeti szakrendelésre Lorántffy Aladárné, miután alsó végtagján nem volt mérhető a vérkeringése. Ez érszűkület gyanúját vetette fel. Olvasónk érthető módon megijedt, hiszen egy korábbi balesetből származó csigolyatörése, illetve vastag, kidagadó visszerei miatt már így is sokat fájt a lába. Elmúlt 75 éves, cukorbeteg és egyre nehezebben közlekedik, a lakásban is segédeszközre van szüksége a járáshoz. – Június közepén hívtam a Hunyadi úti kartonozót, ahol a kis hölgynek fel is olvastam a beutaló szövegét. Időpontot azonban nem kaptam, azt mondta, telefonáljak ismét jövő év januárjában (!) és akkor talán időpont is lesz – mesélte a történteket, majd hozzátette, dupla bosszúság ez, hiszen addigra lejár a háziorvostól kapott beutaló érvényessége is, azaz ismét mehet és még egyszer végigcsinálhatja az egészségügyben előírt kötelező protokollt, ha szakorvosi vizsgálatra akar menni – Ennyit ér az ember? – tette fel beszélgetésünk végén a kérdést, amelyet minden bizonnyal sokan és sokszor megfogalmaztak már a hosszúra nyúlt várólisták kapcsán.

Meg lehet persze kérdezni, miért nem megy magánorvoshoz az érintett, hiszen ilyen esetekben ez is megoldás lehet. A válasz azonban elég kézenfekvő: kisnyugdíjasként – amellett, hogy alapbetegsége miatt havonta 35-40 ezer forintot költ gyógyszerre – nem engedheti meg magának ezt a pluszkiadást. Ráadásul férje is cukorbeteg, neki is szüksége van gyógyszerekre, és az étkezésükre is oda kell figyelniük, ami szintén rendszeres többletkiadással jár.

Az esettel kapcsolatban természetesen megkerestük a kórházat is, ahonnan – kizárólag az érsebészeti szakrendeléssel kapcsolatban – a következő választ kaptuk: „Arra törekszünk, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház Érsebészeti szakrendelésén csökkenjen a várakozási idő. Új szakorvos érkezik – így augusztustól egy nappal bővül a rendelés. A kapacitásbővítésnek köszönhetően hamarosan újabb időpontok lesznek elérhetők a rendelőintézet kartonozójában. Addig is heti négy napon várjuk a betegeket. A betegforgalom jelentős – naponta 40 pácienst látnak el munkatársaink az érsebészeti szakrendelésen. A Szent György Kórház szakrendelései elérhetők még a móri, sárbogárdi és enyingi telephelyen is.” – írták a megyei kórházból.

Ez utóbbi mondat egy megoldási javaslatot is kínál: akárcsak a zsúfolt kormányablakok esetében, jó taktika lehet, ha a beteg inkább valamelyik közeli kisebb kórházba kér időpontot. Nagy valószínűséggel előbb sor kerülhet a vizsgálatra, mintha a fehérvári szakrendelőben próbálkozna.