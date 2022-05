Keszi Tamás pincéje talán a legnagyobb Söréden, Illetve a Sörédi Szőlőhegyen, így megtehette, hogy helyet biztosít az Ezerjó és Gyermekei Borversenynek. A házigazda, illetve szorgos, ebédet és vacsorát is készítő segítségei is tagjai a Csókakői Szent Donát Borrendnek, így nem meglepő, hogy ragaszkodnak a hagyományokhoz és ahhoz a nagy eszméhez, hogy a Móri Borvidék zászlóshajóját, az Ezerjót meg kell őrizni és ezzel párhuzamosan ismertetni a borkedvelő társadalommal. Ám ezen a versenyen most mások is helyet kaptak: az Ezerjó gyermekei.

A 25 Ezerjó minta mellett helyet kapott egy Zengő, egy Zeusz, 5 Generosa és 8 Zenit is. A férfiak alkotta zsűrit egy hölgy, Takács Edina vezette. A borászati analitikus a borok minőségét jónak ítélte meg, amit az is alátámaszt, hogy a bíráló bizottság 9 aranyérmet is kiosztott a 15 ezüst, a 3 bronz és a 3 oklevél mellé. A szakember dicsérte a gazdákat kitartásukért: – Egy nehezen termeszthető Pontusi fajtáról van szó. Jó érzés, hogy az itteni szakemberek felvállalják azt, ami ezzel a szőlővel jár. Nem váltják le azt könnyebben művelhető és értékesíthető világfajtákra, hanem viszik tovább az örökséget. Ez a fajta valóban képes arra, hogy megszeresse az értő közönség, így azt gondolom, hogy van értelme ennek a munkának.