Eredményes tevékenysége elismeréseként nemrégiben vehette át az Akadémiai Újságírói Díjat. Több mint három évtizedes pályája során mindvégig fontos szerepet játszott a tudományos ismeretterjesztésben, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan fellép az álhírekkel szemben is.

Trupka Zoltán Géza számos témában készített már interjút, tollából különböző tudományágakkal kapcsolatban születtek már cikkek, a legjellemzőbbek viszont mégis a földmegfigyelési és földtudományok, valamint az űrkutatás témájában készült írások. Első cikke 1991-ben jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban, azóta pedig komoly utat járt be, melyet nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémia Akadé­miai Újságírói Díjjal ismert el. Az Akadémia indoklása így szól: „Tudományos ismeretterjesztő munkájáért, földmegfigyelési és földtudományi vonatkozású cikkeiért, amelyek nagyban hozzájárulnak a föld­tudomány legérdekesebb eredményeinek széles körű megismertetéséhez.”

– Nem én találtam ki, hogy jelentkezzek a díjra. Magamtól eszembe sem jutott volna – emelte ki Trupka Zoltán Géza. A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya kereste meg az újságírót az ötlettel, ők kísérték végig a folyamatot.

Amikor Trupka Zoltán Gézát a már említett két fő területtel kapcsolatban kérdeztem, így fogalmazott: – A fő témám a csillagászat és az űrkutatás, de ezek rokon tudományok a földtudományokkal. A történet a Május 1. téren kezdődött. Nagyon szerettem olvasni és ott nőttem fel a könyvtárban. Ott találkoztam a Vörös óriások és fehér törpék című könyvvel, elolvastam ötször, beiratkoztam a fehérvári csillagvizsgáló szakkörébe, ahol nagyon sokat tanultam. Nagyon izgalmas dolgokkal találkoztam, és úgy gondoltam, hogy ezeket másokkal is meg kell osztani – elevenítette fel a kezdeteket az újságíró.

A tudományos ismeretterjesztés mellett viszont pályája során nagy hangsúlyt fektet az álhírekkel szemben folytatott küzdelemre, és úgy véli, e kettő szorosan összefügg, hiszen utóbbinak az a lényege, hogy megismertessük a tudomány hasznosságát. 1995-ben hívta életre a Szkeptikusok Országos Konferenciáját, ahol az áltudományokkal és a tudományellenes nézetekkel szemben fellépők osztották meg tapasztalataikat. Mint mondja, az álhírek kérdésében rosszabb a helyzet, mint valaha. – Az információ-hozzáférés sokkal könnyebb most, mint amikor én elkezdtem ezt az egészet. Könnyebb megosztani is, így aztán nagyobb a lehetőség a tévtanok terjesztésére is. De nagyon sok értékes, hasznos dolog is van az interneten, csak tudni kell szűrni – emelte ki. Hozzátette, azon is dolgoznak, hogy minden korosztály tudja szűrni a híreket.

Az újságíró elmondta, a világjárvány kapcsán is számos tévtan terjengett: – Nem baj, ha egy egészen más területen dolgozó ember elmondja a véleményét valamiről, csak ne mossuk össze ezeket a szakvéleményekkel. Itt az volt az egyik probléma, hogy a tudomány működését az emberek nem ismerik olyan alaposan, mint kéne, és ezért sokszor nem értették a változásokat.

Trupka Zoltán Géza szerint ezen a területen nagyon nehéz az újságíró felelősségének kérdése. – Az újságírónak nincs ideje arra, hogy 10-15 forrást átnézzen, mert azonnal kell közöni a híreket. Ezért vannak a tudományos újságírók, akiknek van egy szövetsége is, ahol a tagok nemcsak egymásnak segítenek, hanem a többi kollégának is, akik az adott területhez nem értenek annyira – fogalmazott az újságíró.

A jövőre vonatkozó kérdést már Trupka Zoltán Géza is feltette magának, mint mondta, a díj után elkezdett gondolkodni, hogyan tovább. – Én még a hagyományos rendszerben nőttem fel, egy cikkemet még kézzel írtam meg. A tudomány és az eszközök folyamatosan változnak. Talán picit ott vagyunk lemaradva, hogy ezeket a modern eszközöket és lehetőségeket nem használjuk ki annyira, mint amennyire lehetne a tudományos ismeretek terjesztésében – mondta.