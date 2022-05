Fivérek ők, nem is akármilyenek, és a zene szeretete örökre összekötötte őket. Kiskorukban mindig összekeverték őket az óvónők, de még a szüleik is. És sajnos, mire elkezdtek „csajozni”, addigra már könnyebben meg lehetett különböztetni őket, és így nem tudták kihasználni a helyzetet – mondta Gudics Martin nevetve, aki bevallotta, azért néha követtek el együtt turpisságokat Marcellel.

A felcsúti zenész testvérpár épp a napokban ünnepelte 28. születésnapját. – Elképesztő, hogy megy az idő… Kerek tíz éve tudok legálisan alkoholtartalmú italt venni a boltokban, és már csak két év választ el a tripla x-től – elmélkedett Martin, aki hálásan tekint vissza a Bicskén tartott születésnapi bulira, ahol olyan szakmabeliek tették tiszteletüket, mint az újdonsült Sztárban Sztár-győztes, Vavra Bence, a televíziós zenei rendező és zenész, Temesi Bertalan, vagy éppen a Fonogram-díjas énekes, Vastag Tamás. Mint mondta, a találkozásunk óta eltelt két év örökkévalóságnak tűnt, mely sok megpróbáltatással volt megtűzdelve, de a kudarcok mellett azért akadtak pozitívumok is, amelyekből erőt meríthettek.

– Sajnos a koronavírus-járvány fenekestül felforgatta mindenki életét, és ez alól mi sem lehettünk kivételek. A Gudics Twins-dalok kihozatala megakadt a körülmények miatt, de szerencsére a kisebb fellépések, a stúdiómunkák, a tévés szereplések ezeket mind kompenzálták. Egyelőre csak evickélünk afelé, hogy ebből kilábaljunk, de nem feledkezhetünk meg a pozitívumokról sem, közben számos olyan szakmabeli muzsikust ismerhettünk meg, akik sok erőt adtak a folytatáshoz – mondta az életét a Peet Project basszusgitárosaként pengető Martin, aki néhány napja egy nagy zenei elismerés megszerzésében is közreműködött, méghozzá Csapó Krisztián jazz-harsona művész oldalán.

– A Szikra-díj a keresztény dalszerzők és előadók díja, amelyet a „Legjobb élőben előadott produkcióval” érdemelt ki Csapó Krisztián. Én mint vendégzenész voltam jelen a lemez készítésekor, ami hatalmas megtiszteltetés, nem beszélve a körülöttem lévő kiváló zenészekről, akikkel dolgozhattam. Példaként említhetném a Csillag születik győztesét, László Attilát, a trombitaművészt és zeneszerzőt, Fekete Kovács Kornélt, vagy éppen az ország legjobb dobosát, Borlai Gergőt, aki Presser Gábor és Charlie dobosaként is tevékenykedik. Ha valami meghatározó, jó élményt kellene kiemelnem a járvány árnyékában, akkor mindenképpen ők lennének, s hogy megismerhettem őket. Martin természetesen testvérével együtt nagyban készül a nyári fesztiválszezonra is, ám nem mint vendég, hanem mint előadók lesznek jelen.

– Alakulunk! Szerencsére testvéremmel sokat játszunk együtt is és más-más formációkban egyaránt. Marcell a The Biebers oszlopos tagja, így a nyáron szinte az összes nagy fesztiválon ott lesz. Ahol pedig együtt fogunk játszani, az a Peet Project, Freddie, Kollányi Zsuzsi fellépésein. Annyi már most egyértelműen látszik, hogy unatkozni nem nagyon fogunk – zárta beszélgetésünket lelkesen a fiatal tehetség