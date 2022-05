Sebesi Daniella számára, aki megyénket képviseli majd a Tündérszépek országos döntőjében, pedig olyan kapuk nyíltak meg, melyek által még nagyobb szeletet kaphatott a gyermekkori álomból. A gyönyörű lányt már egészen kiskorában elvarázsolta a táncosok élete, 2021 októbere óta pedig a Fővárosi Nagycirkusz közönségét "repítheti" el egy álomvilágba társaival együtt. A kulisszák mögé most minket is beengedett és mesélt arról, hogy milyen fontos számára a tánc, hogyan is került a cirkusz társulatába, milyen rituálé előz meg egy-egy előadást, és milyen érzés ennyi ember előtt kint állni a reflektorfényben.

Olyan kislány volt, aki ha zenét hallott, akkor bizony nem üldögélt tétlenül, hanem egyből táncra perdült. Ezt szülei is észrevették, hogy különleges hatással vannak a ritmusok lányukra, így beíratták a fehérvári Laguna Tánc-Sport Egyesületbe, ahol elkezdhette bontogatni szárnyait. Hat éves korában történt mindez, hogy komoly kapcsolat kezdett el kialakulni közte, és a tánc között. Egyedül indult a pályafutása, de minden perc, amit a parketten tölthetett örömöt okozott számára, 14 éves korában pedig egy partner oldalán folytatta tovább az utazást. A nagy áttörés 15 évesen érkezett meg, amikor úgy döntött, Kistelekre költözik, ahol a Pro-Art Tánc Stúdióban folytatta karrierjét új párjával. Ez Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb klubja, ahol az egyetlen magyar latin amatőr világbajnok és profi Európa-bajnok Törökgyörgy Melinda és Andrej Skufca vették "szárnyaik" alá a tehetséges párost. A kemény munka meghozta gyümölcsét, és a páros csak úgy halmozta a sikereket, többszörös magyar bajnoknak mondhatják magukat. Rengeteg szép pillanatot éltek megy együtt, egy éve azonban úgy hozta az élet, hogy visszaköltöztek Pestre, de útjaik sajnos különböző irányba mentek tovább. Daniella számára azonban nem volt kérdés, hogy továbbra is a táncban szeretne kiteljesedni, párt azonban nem talált magának.

Ahol egy ajtó bezárul, ott kinyílik egy másik, tartja a mondás. A Dancing With The Stars háttértáncosaként újabb lehetőséget kapott az élettől, és egy teljesen új világ tárult elé. Ez viszont nem a jéghegy csúcsa volt, ugyanis a műsor koreográfusa Valc Szabolcs felhívta Daniella figyelmét, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban van egy casting, és szerinte meg kéne próbálnia. Nem is habozott, és bebizonyosodott a tehetsége, ugyanis könnyen betáncolta magát a cirkusz társulatába.

A tánc számára egy önkifejezés, minden érzelmét bele tudja rakni egy-egy koreográfiába, és ezt szereti az embereknek is átadni. Az pedig, hogy egy ilyen lehetőség van a kezében, hogy ilyen nagy publikum előtt teheti ezt, maga a beteljesült álom. Szerencsés embernek tartja magát, hogy abból élhet, amit igazán szeret csinálni.

Daniella (balra) 2021 októbere óta a Fővárosi Nagycirkusz közönségét repíti el egy álomvilágba társaival együtt

Forrás: család

A három hónapos próbaidő lejárta után nem volt kérdés, hogy szeretne a Fővárosi Nagycirkusz tagja lenni, és előadásról előadásra elkápráztatni a közönséget, és szerencsére ez a lehetőség meg is adatott neki. A tempó igencsak feszített, ugyanis szerdától vasárnapig vannak előadások, amikor pedig éppen nincsenek műsoron, akkor tréningre kell bejárni, ami szintén jó pár órát vesz igénybe.

Jelenleg a Rain Circus és a Magic show van porondon. Mindkét előadást hatalmas érdeklődés övezi, sok-sok néző várja kíváncsian a varázslatot, ami rájuk vár. Daniella ennek ellenére nem vallja magát izgulós fajtának. Hat éves kora óta az élete szerves része a szereplés, és hogy kisebb-nagyobb nézőszám előtt bizonyítson, így hozzá szokott már ehhez az érzéshez. Nagyon élvezi a reflektorfényt, imád a középpontban lenni, így ahogy mondja, jobb helyen nem is lehetne most. Az előadások előtt mindig remek hangulat uralkodik az öltözőben, számukra ez tényleg maga a boldogság, hogy ennyi ember előtt mutathatják meg a tehetségüket, és okozhatnak felejthetetlen pillanatokat.

Egy színesebb világba csöppent bele a cirkusz által, ahol rengeteg új kapcsolatra tett szert, és remek embereket ismerhetett meg. Folyamatosan új dolgokat tanulnak, és egy rendkívül motiváló környezet veszi körül, amely neki is segít a kitűzött célok elérésben, a nehezebb napokon pedig erőt meríthet a társakból. A fő feladatuk, hogy táncukkal és a koreográfiákkal, az artisták munkáját segítsék, úgymond kiemeljék, és még lenyűgözőbbé varázsolják. Az artisták tudása és képzettsége, még Daniella számára is felfoghatatlan, nehezen találja rájuk a szavakat, hogy milyen különleges és fontos emberek is ők a cirkusz életében. Hatalmas motivációt adnak, kitartásuk és odaadásuk a szakma iránt pedig példaértékű, és a táncokba is ezeket szeretnék beépíteni. Az összhang tehát az artisták és a táncosok között elengedhetetlen, hogy a "varázslat" amiért cirkuszba megy az ember, megtörténjen, és döbbenet üljön a nézők arcára.

A jövőt abszolút a táncban látja Daniella, és ha lesz lehetősége hosszabbítani, mindenképp szeretne a Fővárosi Nagycirkusz oszlopos tagja lenni, mert teljesen magával ragadta ez a világ, és ez az, ami igazán boldoggá teszi őt.