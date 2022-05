Ahogy azt mondani szokás, a történelem ismétli önmagát, és ezt be is bizonyította a fiatal székesfehérvári sportoló, hiszen az Exatlon Hungary All Star évadában sem talált legyőzőre, pedig a legjobbak legjobbjaival nézett farkasszemet nap mint nap.

Ahogy vége volt a harmadik évadnak, a szíve már is vissza húzott Dominikára, és versenyezni szeretett volna, így nagyon megörült, amikor meghívást kapott az All Star évadba. Óriási megtiszteltetés volt ez neki, hiszen tudta, hogy a legjobbakkal mérheti össze a tudását.

A lelki felkészülés most sem volt könnyebb számára, de legalább tudta mi az, ami rá vár, és fel tudott készülni arra, hogy bizony bármi megtörténhet, és mindig lehetnek meglepetések a játék során. Ebből néha hátránya is származott, mivel nagyon túlgondolt bizonyos dolgokat, amiket nem kellett volna, hiszen ahogy mondja, néha könnyebb az ismeretlenbe elindulni, és csak ösztönből cselekedni.

Nagyon boldog volt, hogy ismét magára ölthette a Kihívók mezét

Forrás: TV2

A családomtól idén sokkal nehezebb volt a búcsú, és megmondom őszintén magamon is meglepődtem, hogy mennyire elérzékenyültem, amikor a reptéren elköszöntem tőlük.

Nagy nyomást helyezett rá, hogy korábbi győztesként tért vissza Dominikára, így természetesen magával szemben is voltak elvárásai. A fő célja az volt, hogy kihozza magából a maximumot, és ne maradjon benne hiányérzet a teljesítményével kapcsolatosan. Természetesen ott lebegett a szeme előtt a kép, hogy ismét magasba emelheti azt a bizonyos trófeát, de tudta, hogy ez nem lesz egyszerű, hiszen az első héten oly annyira nem tudta hova tenni az erőviszonyokat, hogy a túlélésért játszott, és azért, hogy ne ő essen ki elsőként.

A nézeteltérések elcsitulása után igazi családdá vált a kék csapat

Forrás: TV2

A verseny elején volt pár nézeteltérés a Kihívó csapat egyes tagjai között, de Gréti ebbe nem szeretett volna belefolyni, így egy egészséges távolságtartás volt benne az elején mindenkivel szemben. A végére azonban nagyon összekovácsolódott a csapat, és bátran állítja, hogy egy igazi kis családdá váltak, számíthattak egymásra, és ott segítettek egymásnak, ahol csak tudtak.

A legemlékezetesebb pillanata - nyilvánvalóan a győzelmen kívül - az volt az évadban, amikor a Mad Max pályán férfi végjáték volt, és a harmadik szettben a csapat őt delegálta a legjobb játékosok egyikeként, és sikerült behúznia a nyertes pontot. Természetesen voltak nehezebb szakaszok is, de mélypontra szerencsére sosem került. A játék közepe fele nagyon keveset futott, általában napi egyet, és ez igencsak megviselte, úgy érezte nem odavaló, de szerencsére túl tudott lendülni ezen, és elszántan küzdött tovább a céljaiért. Ebben pedig nagy szerepe volt a csapatnak, akik mindig segítő kezet nyújtottak neki, amikor szüksége volt rá.

Számos emlékezetes pillanatot hozott ez az évad is

Forrás: TV2

A győzelem pillanata mindig mámoros, és látni a játékosok arcán, hogy még nem is fogják fel, mit vittek véghez. Például, hogy történelmet írtak, hiszen kétszer egymás után lettek bajnokok egy embertpróbáló játékban. Gréti egy sima futamgyőzelemként élte meg ezt a csodás pillanatot, bár a konfetti eső, és a nyakába boruló csapattársak éreztették vele, hogy itt bizony többről van szó.

Csak később tudtam értékelni azt, hogy valóban nekem sikerült másodszor is megnyerni ezt a játékot, ráadásul a legjobbak legjobbjai ellen. Számomra az csak hab a tortán, hogy Gabi volt az ellenfelem a döntőben, akire végig felnéztem. Az egész játék alatt csodáltam a fókuszáltságát, a mentális felkészültségét, a fizikumát. Ez egy nagyon jó visszaigazolás volt arról, hogy én is eljutottam egy olyan szintre, ami stabilan döntőképes.

A győzelem pillanata, amit sosem fog elfelejteni

Forrás: TV2

Nagy segítség volt számára, hogy az előző évadban is sikerült eljutnia a végéig, és azt a tapasztalatot fel tudta használni az All Starban is. Továbbá egy nagyon céltudatos, és kitartó embernek tartja magát, ha sportról van szó, és ha kitűz egy célt, akkor addig küzd, amíg nem éri el, és minden mást alárendel a szeme előtt lobogó célnak.

Minden cselekedetem tudatos, és szeretek mindennap úgy lefeküdni, hogy tudom, hogy tettem a célomért és kihoztam a napomból, valamint a körülményekből a maximumot. Úgy gondolom ezen tulajdonságaimnak köszönhetem azt, hogy történelmet írtam, és kétszer is sikerült megnyernem egy ilyen nagyszabású versenyt

Az elszántság, amely mindig ott volt a szemében...

Forrás: TV2

Ami pedig a jelent illeti, most nagyon örül, hogy egy kicsit lelassult a világ, újra szerető közegben lehet, és persze pihenhet egy kicsit. A nyarat szeretné kiélvezni, és utazgatni szerte a világban, utána pedig visszatér a tanulásoz, és az edzősködéshez.