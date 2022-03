Legszebb emlékeit Sárszentmihályról és Székesfehérvárról dédelgeti, hiszen itt nőtt fel, ezért is tér haza szívesen Budapestről, amikor csak teheti. Öröm és csalódás is van már a háta mögött, de minden ilyen pillanat csak tovább edzette jellemét és igazi úttörőt faragott belőle a szakmájában.

Ön Magyarország első FaceChart oktatója. Pár szóban összefoglalná, hogy mit is takar ez pontosan?

Ez egy olyan technika, ahol sminktermékek és -eszközök felhasználásával speciális rajzlapon festünk. Hazánk első FaceChart oktatójaként megalkottam egy több napos képzést, majd különböző témájú továbbképzést is. Egyedileg tervezett munkafüzetet és saját márkás ecset és eszközkészletet adtam ki hozzá.

Miért érezte szükségét, hogy belevágjon az oktatásába? Elmondhatjuk, hogy ez egy piaci rés volt?

Abszolút egy kiaknázatlan terület volt! Fontosnak tartom a munkám során és elsődleges hitem, hogy mindig újat és egyedit hozzak létre, hiszen így lesz igazán az enyém.

A FaceChartra úgy vélem, nagy szükség volt a szakma számára. Mi sem bizonyítja jobban, hogy mióta elkezdtem az oktatást és külön figyelmet szenteltem erre a technikára nem csak sminkeseket, de sminkiskolákat is inspirálok ezzel a művészeti formával. Jó érzés ezt látni!

Igényel háttértudást a módszer alkalmazása? Amatőröknek is ajánlaná?

A FaceChart technika új pezsgést vihet a már régebbi sminkesek munkájába, a kezdők számára pedig nagyon szuper alap a szimmetria, a satírozási technika, a kézügyesség fejlesztésére.

Természetesen nem csak sminkesek számára ajánlom, bátran jöhetnek a kikapcsolódni vágyok is, hiszen nem szükséges hozzá előképzettség. Sminkimádók számára tökéletes művészi forma!

Detti, tanítványi körébenForrás: Pető Detti

Mikor ragadt először sminkecsetet? Akkor már tudta, hogy ez lesz a szenvedélye és a karrierének alapja?

Ebben az évben lesz pontosan 10 éve, hogy megfogtam az első sminkecsetet és mást kezdtem el vele festeni. Az első pillanattól kezdve tudtam, hogy ez lesz a szenvedélyem és mindent bele fogok adni. 10 évvel ezelőtt még nagyon kiscipőben járt ez a szakma, kevesen hittek benne. Ennek ellenére vágtam bele és ez volt életem egyik legjobb döntése.

Mit adott és mit tanított Ön számára ez a szakma?

Mindent. Mind emberileg és mind szakmailag is. Megtanított a kitartásra és az alázatra. Arra, hogyan higgyek magamban, miként ne álljak a saját álmaim útjába, és hogyan győzzem le újra és újra önmagam. Hogyan éljem meg a siker pillanatait és milyen módon dolgozzam fel a mély pontokat. Hálás vagyok az egész szakmai karrieremért, az emberekért, akiket ezáltal megismerhettem.

Mit gondol, ki lehet égni ebben a szakmában? Ha igen, hogy lehet elkerülni?

Folyamatos fejlődés és megújulás szükséges hozzá. Eleinte több, mint 4 évet töltöttem egy márka színeiben majd mikor éreztem, hogy nem tudok már 100%-ot beleadni tudtam, hogy változtatnom kell. Ez után indultak el a FaceChart képzések tele új kihívással, a mindennapjaimat pedig forgatások, fotózások töltötték ki. 2 év backstage-ben eltöltött év után éreztem, hogy több kell és készen is állok rá. Megnyitottam saját smink stúdiómat és elindítottam a sminkiskolámat.

Mindeközben pedig elindult az ügynökségem is, ahol a tanulóim számára nyújtok lehetőséget, hogy kipróbálhassák magukat a szakmában. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen lehetőséget tudok biztosítani számukra. Dolgoztunk már számos produkcióban, reklám és videofilmek forgatásán, adtak már lányaim interjút tv-ben is és ha már tv, jelenleg is egy nagy film forgatásán vannak a sminkeseim. Mindeközben saját márkás termékeim folyamatosan kerülnek publikálásra.

Nagyon fontosnak tartom és ha tanácsolhatom, ne engedjük meg a kiégést hiszen akkor pontosan a „szívet” veszítjük el a munkánkból, ami a mozgató ereje mindennek. Ha úgy érzed nem elégit ki már ami van, nem szívből jön, ne félj felállni és változtatni! Tegyél a boldogságodért!

Forrás: Pető Detti

Mi a jó smink titka?

Lehet akármilyen egy smink, ha a viselője önmaga lehet benne és szereti azt, aki visszanéz rá a tükörből.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve, miben próbálná ki magát, akár a sminkelés világában, vagy azon kívül?

Fontosnak tartottam ezt a kerek évszámot méltóképpen megünnepelni, lezárni, és egy új évtizedet kezdeni. Ezért is csodálatos érzés, hogy épp most jelöltek az év vállalkozója címre. Elképesztő 10 év volt, tele magasságokkal, tele mélységekkel.

A következő éveimben is fontosnak tartom a fejlődést, de úgy érzem most ért az életem egy olyan szakaszba, ahol már nem kell bizonyítanom saját magamnak a karrieremben, elértem azokat az álmokat, amiket kitűztem magam elé 30 éves koromra. Nagyon büszke vagyok erre és hálás vagyok.

Persze, ugyan olyan fontos lesz ez után is a munkám és az új álmok megvalósítása, de eljött az idő, hogy többet fókuszáljak magamra és kiteljesedjek más területeken is.

A Glamour jelölte idén az év vállalkozója díjra. Milyen érzéseket vált ki Önből ez a jelölés?

Nagyon sokat jelent számomra ez a jelölés. Míg élek nem felejtem el azt a pillanatot, mikor megcsörrent a telefonom. Annyira sírtam. Épp tartottam haza Székesfehérvárra, félre is kellett állnom az autópályán. Valószínű akkor jött ki belőlem az elmúlt évek minden jó és minden nehéz pillanata. Csodálatos és felemelő volt.

Még 2016-ban részt vettem ezen a gálán, a jelöltek sminkjeiért feleltem. Akkor megszületett bennem a vágy, ami az álmom és a célom lett, mostanra pedig a valóságom. Szívből kívánom mindenkinek ezt az érzést!

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a divatipar ezen szegmensét elsőként képviselhetem és buzdítok minden sminkest és minden kamera mögött dolgozót, hogy igenis lehet nagyot álmodni és igenis el lehet érni a kitűzött célokat! Hiszek abban, hogy összefog a divatszakma és nagyobb teret kaphatunk!

Detti rendkívül inspiráló személyiség, igazi példakép! Forrás: Victoria Perger

Mi a legkedvesebb emléke Fehérvárról?

Sárszentmihályon nőttem fel, Fehérvár mellett egy kis faluban. Mindkettő helyszín nagyon fontos és meghatározó számomra. Egészen 20 éves koromig éltem itt a mindennapjaimat, ide köt a gyermekkorom, itt nőttem fel számtalan emlékkel karöltve. Amikor időm engedi, első utam ide vezet Budapestről, itt vagyok igazán otthon és itt tudok igazán feltöltődni, kikapcsolni. Pontosan ezért jelent sokat számomra, hogy most Önökkel beszélgethetek!

Együtt dolgozik ARi BARival. Hogy kezdődött az ismertség? Milyen a közös munka?

ARi BARi a legcsodálatosabb űrlény, akit valaha ismertem, annak ellenére is, hogy mindig lenyúlja a sültkrumplimat. „Szülei”, Kovács Norbi és Körmendi Roli a SMiTHMUSiX alapítói, tökéletes példa arra, hogy milyen a szakmán belüli összefogás, a másik felkarolása, nemcsak a szakmában, hanem az élet más területein is. Soha nem dolgoztam még ennyire mély érzésű és alázatos, profi srácokkal, mint amilyenek Ők. Meleg szívvel gondolok rájuk, csodálatos embereknek tartom őket, a szakmai életük és karrierjük pedig a legkisebb részletekig megkérdőjelezhetetlen.