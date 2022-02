Ez történt a fehérvári zenész csapat, a SMiTHMUSiX frontemberével, Kovács Norberttel, akinek a rap.hu zenei portál olvasói 2021-ben az Év legjobb zenei producere díjat ítélték oda. Itt álljunk is meg egy pillanatra! A formáció alapvetően kéttagú, ám a hazai produkciók esetében Kovács Norbert szólóban rejtőzik a név mögött, míg, ha nemzetközi vizekre eveznek, belép a képbe a tihanyi Körmendi Roland is. Vissza a díjazotthoz!

Annyira el voltam merülve a napi munkában, hogy egyáltalán nem is foglalkoztam még a jelöléssel sem. Óriási meglepetés volt a győzelem, mert nem számítottam rá. Egy-egy sláger kapcsán az emberek nem annyira a zenei producerre fókuszálnak, hanem magára az előadóra. Nagyon boldog vagyok, hiszen maga a közönség szavazott meg győztesnek, ez pedig egy nagyon jó visszajelzése a munkámnak

– mesélte szerényen Kovács Norbert, akinek stúdiójában egyik hazai sztár adja át a kilincset a másiknak, hiszen állandó együttműködői közt olyan neveket találunk, mint a Children of Distance, Kis Grófó, BSW, Rico és Miss Mood, Pamkutya, de nemzetközi szinten két éve például Snoop Dogg egyik dalát készíthették el. Mindettől függetlenül a feltörekvő zenei tehetségek támogatását is céljuknak tekintik. – Ugyanannyi munkát fektetünk bele egy vidéki kissrác dalába is, mint egy befutott sztáréba. Az a hitvallásom, hogy hozzuk ki a maximumot az emberből, a projektből és saját magunkból is. Olyan nincs, hogy valamit elvállalunk és azt összecsapjuk.

Népszerűségüket az is bizonyítja, hogy éjjel-nappal dolgoznak, így a győzelem hírét is onnan tudták csak meg, hogy a legnagyobb közösségi portálon megjelölték őket az eredményhirdetésről szóló posztban.

– A magyar zenei vonulatban elért sikerek mind Norbi érdemei, én pedig már nagyon vártam, hogy elismerjék a munkásságát idehaza. Még akkor is, ha tudom, hogy őt sosem a díjak, hanem a zene szeretete motiválja. Iszonyatosan büszke vagyok rá, hiszen annak idején meghozott egy bátor döntést, és az egész életét a zenére tette fel – dicsérte alkotótársát Körmendi Roland.

Azért is különleges ez az elismerés, mert mint megtudtuk, ez Norbi első díja. Korábban egy nemzetközi versenyen ugyan egészen az elődöntőig meneteltek Rolival, ám végül ott nem ők lettek a befutók.

Clinton Sparks-szal és Marc. E. Bassy-val készült daluk már az ötmilliós megtekintésen is túl van Forrás: Spotify

A plüss barát

A páros legnagyobb szerelemprojektje jelenleg a kedves űrlény, a gyerekdalokat éneklő ARi BARi, akinek nemrégiben Sihuhu címmel új száma látott napvilágot, melyhez a srácok még tavaly novemberben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban forgattak videoklipet. Ez a dal akkor íródott, amikor a koronavírus-járvány miatt a gyerekek nem járhattak iskolába, az alkotók pedig mindenképpen szerettek volna előrukkolni valamivel, ami kiszakítja a kicsiket a négy fal közül, még ha csak a fantáziájukban is.

– Annak idején azt mondtuk, hogy viszonylag rövid időközönként elkészül egy-egy újabb alkotás a folyamatosság miatt. Sajnos ebbe a koronavírus beleszólt, ahol csak lehetett. Határozott célunk, hogy a zenéket videóklipek formájában publikáljuk, hiszen a gyerekeket a színes, élénk, vidám képekkel lehet igazán megfogni. Emiatt azonban több dalunkat is csúsztatni kényszerültünk, és alternatívák után kezdtünk nézni. Így jött az ötlet, hogy ne csak zenei formában próbáljunk meg eljutni a gyerekekhez, hanem egyéb technikák segítségével is. Idénre nagy tervünk egy olyan videósorozat, melyben ARi BARi bemutatna a gyerekeknek például tűzoltóautót, traktort, állatkertet, vidéki tanyát edukációs céllal, szórakoztató formában. Erősíteni szeretnénk a jelenlétünket a TikTokon is, hiszen ma talán a legnépszerűbb platform a fiatalok körében. Továbbá szeretnénk mesekönyveket is kiadni, így emiatt most belevetettük magunkat a könyvkiadás titkaiba. Az első rész már készen van, ez egy verses mesekönyv lesz, melyet Hétvári Andrea írt magyarul, és Takács Eszter készítette hozzá a rajzokat.

ARi BARi hamar megtalálta az utat a gyerekek szívéhez Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Ha pedig a pandémia engedi, idén már fellépéseket is vállalnánk a kis űrlénnyel – avatott be minket jövőbeli terveikbe a duó.

A nemzetközi kollaborációk sem maradnak el, a srácok elmondták, jelenleg a világhírű amerikai előadóval, Dominóval készítenek közösen egy olyan emlékdalt, mely a nagynevű, már elhunyt rapperek előtt tisztelegne, valamint a török színész, zenész Keremcem albumán is gőzerővel dolgoznak.