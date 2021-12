Azokon a helyeken, ahol eddig még nem etettünk, s most úgy döntünk, mi magunk is hozzájárulunk a tollasok túléléséhez, érdemes csalogató gyanánt lassan már most kitenni az etetőket. Ezeket a helyeket – legyenek azok akár társasházak erkélyei, balkonok, teraszok sarkai vagy éppen udvarok, köztéri fás területek, lassan, de biztosan meg kell ismertetni a madarakkal. Azért, hogy aztán amikor már igazán éhesek lesznek, ne kelljen keresgélniük, hanem pontosan tudják, hová kell menniük! Tehetünk nekik olajos magvakat, kisebb-nagyobb feltörhető héjas magokat, gyümölcsöket, és amikor már beállnak az első fagyok, jól jön nekik a zsiradék is. Kikötözhetünk nekik zsíros szalonnavégeket, forgathatunk madáreleséget faggyúba, gyúrhatunk belőle golyókat, mind szívesen fogadják. Később pedig, amikor már a pocsolyák is megfagynak, rendszeresen gondoskodjunk a vízutánpótlásukról is. Hálásak lesznek érte, és rendszeresen visszajáró vendégek lesznek!