A káposztát már az ókori Görögországban és Rómában is ismerték és fogyasztották, igaz, nem a manapság ismert formákban. Napjainkban a káposztafélék közül a fejes- és a vörös káposzta, a kínai kel, valamint a kelkáposzta a legnépszerűbbek. Számos jótékony hatásuk miatt a káposztafélék fontos élelmiszernek számítanak. Nagy mennyiségben tartalmaznak C-vitamint, folsavat, káliumot, szelént, rostokat, antioxidáns hatású flavonoidokat és glükozinolátokat. Magas vas- és kalciumtartalmuk mellett A-, B6-, B12-, D-, E- és K-vitamin is található bennük. Hozzájárulnak az immunrendszer optimális működéséhez, elengedhetetlen a szerepük a vérképzésben, támogatják a szem egészségét, részük van a bőr, a csontok és a fogak védelmében.

Az egészségünkre gyakorolt pozitív hatásuk mellett a káposztafélék nagy előnye, hogy sokféleképpen, változatosan elkészíthetőek: leves, főétel, köret is készülhet belőlük, de akár desszert is, gondoljunk a káposztás rétesre. Káposztás tészta, kelkáposzta-főzelék, székelykáposzta, rakott kel, frankfurti leves vagy paradicsomos káposzta – mind olyan ételek, amelyek gyakran kerülnek a családok asztalára, és alapanyagukat a káposztafélék adják. A káposztákat a fogyókúrázók is nagyon jól ismerik, hiszen alacsony kalóriatartalmuk miatt bátran fogyaszthatják.

Fotó: Shutterstock

Ahogyan a legtöbb zöldség esetében, úgy a káposztaféléknél is igaz, hogy egészségmegőrző hatásuk érdekében javasolt nyersen, salátaként is fogyasztani őket. Ha a káposztasalátát nem szívesen eszik a gyerekek, érdemes kipróbálni a majonézes változatot, akár egy kis joghurttal könnyítve. Sőt, a színekkel is fel lehet dobni ezt a káposztasaláta-fajtát: a fejes káposzta kombinálható vörös káposztával és sárgarépával is. Ez az egészséges finomság grillételek, vagy akár hamburger mellé is kínálható.

Novemberben kezdődik a hagyományos káposztás ételek időszaka, amikor a megszokott káposztás fogások mellé jönnek a kicsit nehezebb őszies, télies ételek. Így karácsonykor a töltött káposzta, szilveszterkor a korhelyleves és az egész szezonban elérhető a disznótoros lila káposztával. Itt az idő, egyenek minél több káposztát!