Nemrég Dohában járt Iszak Eszti, dunaújvárosi származású modell és népszerű műsorvezető, ahol a "helyi Velencében" is járt, posztjában így emlékezett meg róla: "Nagyon szerethetik az olasz várost mert több helyen is megtalálható kint, többek között egy bevásárlóközpontban is ki van építve egy ‘csatorna’, ahol lehet gondolázni is"

Forrás: duol.hu