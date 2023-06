A Squadra Anonima fiatal csapatnak számít a minifoci világában, ugyanis csak 2021 év végén alakult meg a klub, viszont a keret nagy része már régóta együtt játszik, így igazán összeszokott együttesről van szó.

A gyorsasággal és az erővel sem lesz gond a Balatonfűzfőn is induló csapatnál, mivel a játékosok néhány kivétellel 1999 és 2004 között születtek, így szinte még ificsapatnak számítanak.

„Egészen pontosan 2021 decemberében alakultunk, szóval mondhatjuk, hogy elég fiatal a klub. A kezdetekben a nagypályás Pátyi SE csapatából álltunk össze hat-nyolc emberrel, és így kezdtünk el kispályázni. Majd ahogy jött egy-két jobb eredmény egyre többen lettünk különböző csapatokból” – mondta a Squadra Anonima csapatvezetője, Pankotai Krisztián. Hozzátette, jelenleg is olyanok alkotják a csapatot, akik együtt nevelkedtek, de legalább hat éve ismerik már egymást.

A Squadra Aninima csapata is jó eséllyel pályázik a döntőre

Fotó: Vaszko Viktor

Abból kifolyólag, hogy a keretből mindenkinek a nagypálya a prioritás, állandóan változik az összetételünk, mert szezon közben sokan nem érnek rá. Van hát-nyolc állandó játékosunk – nagyrészt pátyiak és perbáliak – és rajtuk kívül a többiek beugrósok.

„Itt szeretnék köszönetet mondani Farkas Olivérnek, Cserei Norbertnek és Garamvári Máténak, akik mindig a csapat rendelkezésére állnak. Úgy érzem, hogy ha a legerősebb kerettel tudunk kiállni akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt” – tette hozzá Pankotai. Erre volt jó példa a Budapest Bajnokság is, ahova az amatőr Kőbánya Liga megnyerésével jutottak be. Ezen a tornán négy nagyon erős csapattal játszottak, három alkalommal a legjobb kerettel álltak ki, végül egy döntetlen mellett két egygólos vereséggel zártak, amire joggal nagyon büszkék.