Tökfaragás, textiltök varrás, arcfestés, csillámtetoválás, álarc készítés és szelfi sarok, illetve a tavaly is nagy sikert aratott ügyességi „pálya”, amelynek hat állomásán kellett sikeresen teljesíteni, közöttük különböző ügyességi feladatokat is. Ezekkel a programokkal várták az érdeklődőket szombaton délután a szárazréti közösségi házban. Érdeklődőkben pedig nem volt hiány, parkolóhelyet is alig lehetett a környéken találni, annyian érkeztek, hogy jól érezzék magukat. A kultúrház termei előtt szó szerint kígyózó sorok álltak, hogy bejussanak. Szerencsére türelemben nem volt hiány.

Hogy melyik volt a legnépszerűbb programelem, azt nehéz lenne megmondani. Az biztos, hogy a szelfi pontot a felnőttek sem hagyták ki – számos jelmez, paróka, kalap és kiegészítő közül lehetett válogatni, amelyeket felvéve elkészülhetett az idei év „horror fotója”. A szülők természetesen beszálltak a tökfaragásba – ez volt az egyetlen, amit csak a tök-készlet erejéig lehetett csinálni - és az álarckészítésbe is. Mint azt Sábián Anna, az eseményt szervező Közösségi Központ rendezvényszervezője elmondta, a tavalyi év után is nagy sikert aratott a Tök Ősz, amelyre nem csak Fehérvárról, de például Veszprémből és Dunaújvárosból is érkeztek.