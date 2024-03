Jákob Zoli szívét nem nyerte el, de a nézők szeretetét biztosan: Nagy Ő Virágnak tehát nem lehet oka panaszra, főleg úgy, hogy a magyar milliárdossal a mai napig tartják a kapcsolatot. Bizony, ráadásul nem is akármilyen ez a kapcsolat - írja a Bors.

Jákob Zoli és Nagy Ő Virág románca

Talán a románc erős kifejezés arra, ami most a Zoliék között van, de Virág korábbi nyilatkozataiból adódóan akár még helytálló is lehet a jövőben. Korábban ugyanis azt mondta a fitneszmodell, hogy ő türelmesen vár a milliárdosra, hiszen Zoli előbb-utóbb rájön, hogy ki az igazi a számára.

– Az ugyan igaz, hogy Zoli mellé egy egyszerű teremtés való, de nem olyan egyszerű, mint a faék, hanem olyan egyszerűen nagyszerű, mint én. Harcolhat a felismerés ellen, ha akar, de nem érdemes odázni ezt a dolgot. Egy egyszerű és gyors minőségi csere kell ide. Betti megy, Virág jön, és kezdődhet végre az az élet, amire mindketten vágyunk – mondta tavaly novemberben a barna hajú szépség, aki most azt is elárulta a Most vagy soha! mozipremierjén, hogy mi jött össze eddig a tervéből. Mivel nem Zoli oldalán érkezett a díszbemutatóra, megkérdezte a Bors, hogy hol hagyta a milliárdos szerelmét, de meglep választ adott:

Ő valahol máshol van, ki tudja…

– kezdte nevetve Virág, majd kifejtette, hányadán állnak.

– Jó baráti kapcsolatot ápolok vele, de ilyen nagy mélységekben nem érdekel, hogy éppen merre jár, hiszen ez az ő dolga. És, hát párkapcsolatban sem vagyunk, hogy ezt számon kérhessem rajta

– tette hozzá a szépség, de ki tudja, mit hoz majd a jövő. Lehet, hogy egyszer számon kérheti még Virág, hogy Zoli éppen merre jár a nagyvilágban...