A házaspárnak nemrégiben gyermeke is született, a kis Kamillát többször is megmutatták. A sztáranyuka és a séf kapcsolata irigylésre méltó, mint mondták, igyekeznek, hogy ne csak szülőként, hanem szerelmespárként is működjenek.

Rácz-Gyuricza Dóra most követői kérdésére Instagramon árulta el, mit is szeret legjobban férjében.

Nehéz eldönteni. Imádom, hogy milyen apja a kislányomnak. Szeretem a humorát, az erejét (lelkit és fizikait egyaránt), a határozottságát, hogy igényes, mindig tiszta, jó illata van és jól öltözködik

– írta egy napig elérhető sztoriban a Bors találata szerint.