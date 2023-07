"Sosem mondtam, hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok. Azt viszont mindig is mondtam, hogy szeretem a családomat, szeretem Istent, és próbálok mindig a helyes úton járni. Keresem a jó utat, de nem mindig sikerül, valamikor én is elrontom, viszont ehhez senkinek semmi köze, csak a családomnak és a feleségemnek" - mondta nemrég Gáspár Laci, aki úgy tűnik, továbbra is nagy kedvelője a női nemnek - szúrta ki az Origo.

Hupczik Ivett

Forrás: Instagram

A napokban egy hazai modell-influenszer posztja mellett bukkant fel egy kommenttel.

Big tüdő, big minden - írta lelkesen a zenész a 60 ezer követővel rendelkező influenszer képe mellé. Stílusos...

Erről a képről van szó: