Belefullad a műanyag szemétbe Németország

Az országban rekordot döntött a háztartási hulladék mennyisége, főként a gyors ételek és az egyszer használatos csomagolóanyagok elterjedtsége miatt.

Németország lakossága összesen 18,7 millió tonna háztartási hulladékot termelt 2017-ben, 3 százalékkal többet, mint az előző évben. Ez a teljes lakosságot tekintve fejenként 226,5 kilogramm szemetet jelent. A hatalmas mennyiségű szemét 47 százalékát a magánfogyasztók termelték, egy főre 107 kilogramm jut – derül ki a német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) legfrissebb jelentéséből – írja a V4NA Hírügynökség.

„Túl sok csomagolóanyagot használunk, ami káros a környezetre és a nyersanyag-felhasználás hatékonyságára. A szükségtelen, vagy túlságosan anyagigényes csomagolást már a gyártáskor kerülni kell” – szögezte le Maria Krautzberger, az UBA elnöke. Hozzátette: nemcsak a szódavíz és sör esetében lehet visszaváltható palackokat használni, hanem akár kávét is vehetünk zárható fémflakonban. A munkahelyre előre csomagolt ételt pedig célszerű újrafelhasználható dobozokba tenni.

A háztartási szemét jelentős részét ugyanis az eldobható műanyag csomagolások teszik ki, és nem csak Németországban. Rendkívül elterjedt a kis étel -és italadagok fogyasztása, amelyeket eldobható műanyag edényekben és PET-palackokban szállítanak, sőt telefonos rendelés esetén még nejlonszatyorba is beleteszik. Jelentősen növeli a környezetkárosító műanyagok kibocsátását a dupla csomagolás is, például a fogkrémeknél, amikor a műanyag tubust még papírdobozba is beleteszik – hívja fel a figyelmet az UBA.

Noha Németországban nagy mennyiségű csomagolási hulladék keletkezik, ennek jelentős részét – az UBA szerint 70 százalékát – újrahasznosítják. Szakértők szerint a valós újrafeldolgozási arány 40 százalék körüli, hívja fel a figyelmet a müncheni Abendzeitung online kiadása. A hasznosítási kvóta függ az anyagtól is, magas például a karton (87,6 százalék), az alumínium (87,2 százalék) és az üveg (84,4 százalék) újrafeldolgozási aránya. A műanyag hulladéknak viszont csak 49,7 százalékát, a fának (vastag papír) pedig a 25,8 százalékát hasznosítják újra Németországban.

