Szükség van még a csapadékra: kukoricatermésben dobogós helyen Fejér megye

Mintha kárpótolni akarta volna az aszályos hónapokért a gazdákat az időjárás, olyan bőséges égi áldással áztatta a határt az elmúlt napokban. Jókor érkezett az eső. A betakarítás nagyját ugyanis addigra letudták a gazdaságok, s a csapadékos napok miatt az utolsó hektárokon dolgozó vetőgépek sem kényszerültek hosszabb pihenőre. A talajmunkák pedig a korábbinál – amikor a száraz rögökkel voltak kénytelenek küzdeni a gépek – könnyebbé váltak.

Bár a csapadék eloszlása nem volt egyenletes, mennyisége a megye szinte minden részén elérte, sőt, meghaladta a 100 millimétert.

Székesfehérváron és környékén átlagosan 100–120 millimétert mértek, de a megye déli részén 120–130 milliméternyi is előfordult.

Az esős napok megérkezéséig a gazdaságok – néhány tábla kivételével – végeztek az egyik legnagyobb őszi munkával, a több mint 81 ezer hektárnyi kukorica betakarításával. A hozamokkal elégedettek lehetnek a gazdák. A megyei termésátlag meghaladta a hektáronkénti 8,5 tonnát, de mint a megye déli részén gazdálkodó Kiss Norbert Ivótól megtudtuk, azon a környéken több gazdaságból is hektáronként 12-13 tonna szemtermés került a magtárakba. Az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének tudományos osztályvezetője, Marton L. Csaba lapunk érdeklődésére elmondta, a terméseredmény alapján Fejér megye „dobogós” helyre került: Somogy és Tolna után nálunk a legmagasabbak a hozamok. Nagyobbak is lehettek volna, ha nincs az augusztusi, szeptemberi aszály. A szakember szerint országosan a kukoricának mintegy tíz százaléka vár még betakarításra. Mint mondta, az aratatlan táblák termése már csak veszteséggel takarítható be, a gazdának a nedvesség miatt támadó fuzáriumfertőzéssel is számolnia kell.

Bár a hozamok nem okoztak csalódást a gazdálkodóknak, de a termés árával korántsem elégedettek. A megkérdezett termelők úgy tudják, a kereskedők a tavalyinál alacsonyabb, általában 40-41 ezer forint körüli árat kínálnak a kukoricáért, ők viszont a termelési költségeik alapján 50 ezer forint körüli összeget szeretnének kapni tonnájáért.

Nemcsak a betakarítást, a vetést is jó ütemben végezték a megye gazdálkodói. Időben földbe került az őszi káposztarepce, az őszi árpa, a rozs és a tritikálé magja, s várhatóan a hét első felében mindenütt végeznek a csaknem 64 ezer hektár őszi búza vetésével is. Ezt a munkát néhol az átázott föld hátráltatta. A székesfehérvári Aranybullánál például azért, hogy a múlt hét végén el tudják vetni az utolsó 60 hektáron is a kenyérgabonát, kénytelenek voltak tárcsával „megmozgatni”, s azzal gyorsabb száradásra bírni a talajt – mondta el Szabó Gábor növénytermesztési ágazatvezető.

Az esőmentes időt mindenütt kihasználták az őszi mélyszántásra is. Bár csaknem 139 ezer hektáron kell elvégezni a megyében ezt a munkát, nincsenek megkésve vele, a tervezett terület mintegy harmadát már előkészítették a tavaszi vetésekhez.