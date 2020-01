Személyi kölcsön előnyei – miért érdemes igényelni?

Minden hitelkonstrukciónak megvannak a maga előnyei, ami miatt érdemes őket választani egy adott célra.

A személyi kölcsönök előnyei számosak, ám csak akkor, ha a megfelelő célra választjuk őket, ezt pedig behatárolják a kondíciók. Lássuk részletesebben, hogy mit is értünk ez alatt!

A személyi kölcsönök előnyei közül az első, hogy manapság rendkívül gyors az igénylésük, bizonyos esetekben akár órák alatt folyósításra is kerülhet az igényelt összeg, és ehhez csak néhány dokumentumot kell beszerezni, ráadásul online is beadható a hitelkérelem. A feltételei könnyen teljesíthetőek: csak az érvényes személyazonosító okmányok, az állandó, bejelentett, magyarországi lakcím, illetve a betöltött 18. életév elvárás a legtöbb banknál, bár az életkor bankonként változhat. A szükséges dokumentumok könnyedén beszerezhetőek, ha legalább három hónapja a munkahelyeden dolgozol, mivel így a munkáltatói igazolást, illetve a háromhavi bankszámlakivonatot néhány óra alatt össze lehet szedni, és ezután már csak ki kell választani azt a bankot, amelyiknél fel kívánod venni a személyi kölcsönödet, majd elindítani a kölcsönigénylést.

Nem lenne teljes a cikk, ha a személyi kölcsönök előnyeinek kivesézése után nem említenénk meg a hátrányokat is, hiszen természetesen azok is vannak, még ha könnyű is velük kompromisszumra jutni. Mint a legelső bekezdésben írtuk, fontos meghatározni a célt, és az alapján választani kölcsönt. Ha lakást szeretnél vásárolni, egyértelműen nem a személyi kölcsön a jó választás, mivel a kamata magasabb, mint a jelzáloghiteleké, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig 10.000.000 forint, és ez is csak néhány banknál. Ha viszont szabad felhasználású hitelre van szükséged a fenti összeghatárig, a személyi kölcsön az ideális választás!

Ha személyi kölcsönt szeretnél igényelni, akkor számos lehetőség közül választhatsz, és érdemes is alaposan áttekintened a lehetőségeidet. Szerencsére oldalunkon megtekintheted és össze is hasonlíthatod a pénzintézetek legkedvezőbb ajánlatait, így egyszerűen találhatod meg a számodra leginkább megfelelő konstrukciót. Ha kérdésed van a személyi kölcsönök előnyeiről, vagy az igénylés menetéről, vedd fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!