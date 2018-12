Mennek is vissza a Holland fasorba

Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. gazdasági és kereskedelmi igazgatója kapta meg a 2018-as Székesfehérvár Gazdaságáért díjat a város önkormányzatától.

Szincsák Attila több mint 15 éve dolgozik a Densónál. A cégnél eddig leszolgált esztendők közül nyolcat beszerzési vezetőként töltött, de volt központi stratégiai vezető is, két éven át Japánban. Többek között érdemeket szerzett a Képes Közösségi Értékteremtő Program népszerűsítésében is. A kedd este megrendezett díjátadón a Densót mint a megye egyik legkiemelkedőbb gazdasági szereplőjét és fő munkaadóját dicsérték.

– Harmóniában kell lennünk önmagunkkal, az alkalmazottainkkal, a vevőinkkel, a partereinkkel és a várossal is – vezetői attitűdjéről beszélt így a reflektorfénybe kerülő igazgató, aki nem mulasztotta el elmondani: a Densóban 5200-an dolgoznak, s közel egy milliárd eurót forgalmaznak.

S hogy mi lesz ezután? – Ahogy az elmúlt 20 évben tettük, szépen visszamegyünk a Holland fasor végére, és tesszük tovább a dolgunkat – jelentette ki Szincsák.

A díjat magát Cser-Palkovics András polgármester adta át. Az eseményen a városvezető szólt a gazdasági szereplők által befizetett helyi adókról. Kifejtette, ez a forrás lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy a kötelező feladatain túl is fejleszthesse a várost, javítsa az emberek életminőségét.

A Fehérváron élők, az itt maradók és ideköltözők potenciális munkavállalói a helyi adót megfizető cégeknek.

