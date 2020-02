Megállíthatatlanul terjed az online számlázás

Régóta megvan az online számlakészítés lehetősége, de sokáig a legtöbb kis- és középvállalkozás nem élt vele. Most már közeleg a határidő, a jelentési kötelezettséget kiterjesztik, így lassan mindenki átáll, ha tetszik, ha nem.

A legtöbb ember nem igazán kedveli a számlaírást, mert annyi mindenre kell figyelni. Jó legyen a cím, és stimmeljenek az összegek, minden egyes sorban és persze a teljes összeg rovatban is. Legyen rajta a cégbélyegző, a fizetve stempli. Elrontani nem lehet, mert leharapja a fejünket a könyvelő, ha meg úgy hagyjuk vagy átfirkáljuk, akkor az adóhatóság összevont szemöldökétől kell tartani.

Az összes ilyen gondot megoldja az online számlázás, hiszen az őrzi az adatokat, nem enged továbblépni a rendszerben, amíg egy adat is hiányzik. Mivel a NAV 2018. július 1-től a cégek közötti forgalomban (B2B) keletkezett, legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlákat jelentéskötelessé tette, már akkor megindult a virtuális számlakészítők táborának növekedése.

Tovább emelkedhet azonban ezen tábor létszáma, ugyanis 2020 közepétől ez a kötelezettség az összes B2B számlát érinteni fogja. Ez azt jelenti, hogy aki offline módon számláz, annak is eleget kell tennie ezen kötelezettségének, egy teljesen külön bejelentéssel.

Az online-barátok helyzete sokkal könnyebb lesz, hiszen a számlázással párhuzamosan automatikusan megvalósul a bejelentés, és ez egy újabb nyomós érv, ami tovább növelheti a digitális számlázás népszerűségét.

A vállalatok, vállalkozások számlázási szokásait is górcső alá vette a Gazdasági Kutató Intézet és egy online számlázó cég most januárban. Az adatok befutottak, és már megszületett az eredmény is, mely szerint a legalább 5, de legfeljebb 250 főt foglalkoztató kis- és középvállalatok körében az online számlázás elterjedtsége már most 45 százalékos. Ez az arány minden bizonnyal tovább emelkedik majd a jelentéskötelezettség kiterjesztésének és a technikai lehetőségek fejlődésének következtében. A kapott képet némiképp torzíthatja, hogy a megkérdezettek között nincsenek pénzügyi, szolgáltató és mezőgazdasági vállalkozások.

Az ezernél is több beérkező kitöltött kérdőív szerint a válaszadók döntő hányada a számviteli törvény hatálya alatt működik. Mellettük csupán 4 százaléka katás és 12 százaléka kivás.

Ahány cég, annyi szokás, és ez a számlázásra is igaz, ugyanis sok összetevője van az egyszerűnek tűnő feladatnak. Van, aki mindenen spórolni akar, amennyit csak lehet, van olyan cég is, amelyik inkább az egyszerűség mellett foglal állást, és persze mindig vannak a korral haladók, akik az informatika minden vívmányát és előnyét kihasználják.

Visszaszorulóban, de nem eltűnőben van a hagyományos, offline módszerek alkalmazása. A kkv-k csaknem egyharmada (31 százaléka) azonban továbbra is számlatömböt használ. Minél nagyobb egy cég, annál kevésbé él ilyen elavult lehetőségekkel. A külföldi többségi tulajdonban lévő vállalkozások 17, míg az önkormányzati szféra, illetve a hazai magáncégek körében jóval magasabb, 34, illetve 31 százalék alkalmaz számlatömböt.

A mutatók szerint az online számlát készítők 87 százaléka elégedett, egy százaléka nem, míg a többi elégedett, de azért látnak hiányosságokat.

A jelenleg nem online számlázást választó cégek egyharmada tervezi ennek alkalmazását 2020-ban, míg kétharmaduk a nyilvánvaló előnyök ellenére sem szeretne váltani.