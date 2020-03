Légy elővigyázatos, ha online vásárolsz!

Rohamosan nő az internetes vásárlások volumene, így nem csoda, hogy a fogyasztói panaszok száma is egyre nagyobb az online kereskedelem tekintetében. A szakember elővigyázatosságot és tudatosságot javasol. Ezenkívül azonban még sok mást is. Íme.

Az elmúlt években robbanásszerű növekedésnek indult az internetes vásárlások száma – a GKI Gazdaságkutató legfrissebb kutatása szerint az aktívan internetező felnőttek közül minden második, vagyis legalább 3,3 millió ember vásárolt valamit tavaly az interneten, ami órási növekedésnek bizonyult az előző, 2018-as évhez képest. Az adatok szerint az egy évvel korábbinál 16 százalékkal nagyobb, azaz bruttó 625 milliárd forintos éves forgalmat jelentett ez a hazai online kiskereskedelmi szektornak.

Ezek szerint egy átlagos internetező magyar tavaly több mint 190 ezer forintot költött el online vásárlásai során, amelyet körülbelül évi tizenhárom rendeléssel valósított meg.

Most azt mondhatjuk, hogy elképesztőnek tűnik az éves 43 millió online rendelésleadás a magyarok részéről, de ha arra gondolunk, hogy ez még mindig „csak” a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 6,3 százaléka, akkor sejthetjük, hogy a következő időszakban további növekedés várható. Az internetes vásárlásokhoz szorosan kötődő ágazat, a szállítmányozás is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években: a legtöbben – mint kiderült, a vásárlók 52 százaléka – tavaly a házhoz szállítást kérte, a csomagpontra kért kiszállítások száma azonban két év alatt 19-ről 16 százalékra csökkent. A többi vásárló pedig javarészt a bolti átvételt jelölte meg a lehetőségek közül.

S ahogy nő az online vásárlások száma, úgy természetes, hogy egyre több az online rendeléseket érintő fogyasztóvédelmi panasz is. A Fejér Megyei Békéltető Testület az egyik platform, ahol a vásárlók érvényesíthetik jogaikat. Vári Kovács József, a testület elnöke többéves tapasztalattal rendelkezik a testület élén hasonló ügyekben:

– Az elmúlt években robbanásszerűen emelkedett az internetes vásárlások száma. Ennek megfelelően gyakoribbak lettek az ilyen tárgyú panaszok is. A legtöbb ezek közül a különböző műszaki cikkek, ezen belül is a televíziók, háztartási és a kerti gépek vásárlásával összefüggésben érkezik a testülethez. A fogyasztó a terméket gyakran kapja meg sérülten vagy hiá­nyosan. Előfordul, és sajnos egyre több alkalommal, hogy a fogyasztó nem a katalógusban vagy a honlapon megjelölt tulajdonságú terméket kapja – világít rá az elnök a felvetődő problémákra, amelyekre sajnos fel kell készülniük – ha lehet, időben és előre – a vásárlóknak is, hogy megfelelően tudják érvényesíteni a jogaikat, ha arra kerülne sor. Sajnos ugyanis, mint mondja, a vállalkozások panaszkezelése ugyancsak hagy kívánnivalót maga után.

Fontos tanácsokkal szolgál az elnök az internetes vásárlások kapcsán.

– Mindenekelőtt tájékozódjunk az eladó megbízhatóságáról, itthoni elérhetőségéről, referenciáiról! Ha Magyarországon bejegyzett cég, feltétlenül ellenőrizzük az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett e-cegjegyzek.hu oldalon a közzétett adatokat. Majd pedig kiemeli: vegyük figyelembe, hogy árelőny esetén is külföldről, különösen az EU-n kívülről kockázatosabb lehet rendelni a reklamációs nehézségek miatt.

– Átvételkor haladéktalanul, még a futár előtt vizsgáljuk meg a terméket minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt, s ha szükséges, a törvényben biztosított el­állási jogunkat határidőben gyakoroljuk – emeli ki Vári Kovács József, aki szerint a békéltető testülethez akkor érdemes fordulni, ha a panaszos a fogyasztói kifogást megtette a vállalkozásnak, amely azt elutasította.

Aki túl van az első kudarcos első körön, a békéltető testületnél lehet még keresnivalója.

– Ez esetben a kérelmet a tényállás rövid ismertetésével szabatosan megfogalmazva terjesszék elő – kérte az elnök.