A termésátlag elmarad az optimálistól – Sok gond volt a krumplibogárral

A többi szántóföldi növényhez és zöldségféléhez hasonlóan a burgonyát is megviselte idén az aszály, és ez a hozamot is negatívan érintette – mondta a Magyar Hírlapnak Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Hozzátette, hogy a termés minőségével nincs gond. A mennyiség mellett azonban az alak és a méret is megsínylette a szárazságot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből megtudtuk, hogy idehaza 1960-ban még évi 3 millió tonna burgonya termett, de ez a 2000-es évek elejére 784 ezer tonnára csökkent, jelenleg pedig az üzemi burgonyatermés évi mintegy 200 ezer tonnányi, plusz a háztáji termesztés. Azaz fél évszázad alatt a tizedére csökkent a burgonyatermesztés. A termés a hazai fogyasztás 75–80 százalékát fedezi, étkezési burgonyából az import az elmúlt években 22–28 ezer tonna volt. A burgonyaexport 5–10 ezer tonna, elsősorban Romániába és Csehországba irányul. Egy magyar ember évente átlagosan 25–30 kilogramm burgonyát fogyaszt. Idén a burgonya kezdeti fejlődése az aszályos időszakra tevődött, ezért a tőszámbeállottság sok helyen alacsonyabb volt az optimálisnál. Aki az aszályban nem öntözött, az gyenge közepes termésre számíthatott.

A krumpli kilója kisfogyasztói áron nettó 120 forint

A csapadékosra fordult időjárás már kedvezett az állományoknak, de azokon a helyeken, ahol több csapadék hullott, jelentős belvíz is kialakult, és az állomány víz alá került. A burgonyabogárral is sok probléma volt, a folyamatos inszekticides kezelés ellenére is jelen voltak, és pusztították a lombozatot. Ennek, illetve a kedvezőtlen időjárásnak a hatása a termésmennyiségben is megmutatkozik. A végleges termésbecsléshez gyűjtött adatok szerint idén mindössze 23,9 tonna/hektáros termésátlagra lehet számítani, szemben az optimális 40 tonnával – derült ki a NAK körképéből. Hoffer Ervinék a zirci családi gazdálkodásban tizenkét hektáron elsősorban magyar fajtákat – balatoni rózsát, illetve hópelyhet – termesztenek, s már teljesen felszedték a burgonyát. Hektáronként átlag 37 tonna volt az idei hozam. – A mi térségünk szerencsésen, szinte kívánságra, nagyon jó eloszlásban kapta a csapadékot. Az eső menynyisége volt változó, de nem panaszkodhatunk, mert az előző években sokkal rosszabb volt.

A burgonya kilogrammja nálunk nettó százhúsz forint, kisfogyasztói áron. Ez valószínűleg még emelkedni fog, ami annak tudható be, hogy Nyugat-Európában és Lengyelországban nagyon kevés volt a csapadék. Lengyelország azért meghatározó, mert a burgonya-vetésterülete a magyar hússzorosa, és viszonylag közel van hozzánk. De mivel a lengyel piacnak most elsősorban a Nyugatot kell kielégítenie, ezért itthon nem jelent meg a lengyel krumpli, és nincs árletörő hatása – árulta el Hoffer Ervin gazda. 2016 óta csak olyan étkezési burgonya kerülhet kereskedelmi forgalomba, amely ép, nincs eltávolított része, nem hiányos, tiszta és kemény, legkisebb átmérője pedig nem lehet kisebb 3,5 centiméternél. Az előrecsomagolt és ömlesztett áru is csak azonos eredetű, fajtájú, minőségű, héj- és hússzínű burgonyagumót tartalmazhat. A csomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a megnevezést, a fajtanevet, a csomagoló és forgalmazó nevét, címét, a csomagolás időpontját, a származási országot, valamint a burgonya főzési típusát.