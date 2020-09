Horváth Ferenc szerint a jövő évi termést már szeptemberben érdemes megalapozni

Horváth Ferenc öreghegyi hobbikertész, aki szerint a boldogság a kertben terem, ezúttal a szeptember végi „kötelező” kiskerti teendőkről adott számot az Ökoport-rovatnak.

– Az ősz sok kötelező kertészeti teendőt tartogat, nálunk gőz­erővel működik a befőzés, tartósítás, konzerválás. Aprítom a káposztát, a sárgarépát, a paradicsomot, a paprikát – vágott bele. – Szezon végén mindig maradnak zöld paradicsomok, amelyek nem érnek meg – kezdett neki egy szívének fontos témának.

Kifejtette, a zöld paradicsom hasznosítására számtalan megoldás, recept van, ő maga mégsem ajánlja, ugyanis, olyan anyagokat, növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek károsak, mérgezőek lehetnek az emberi szervezetre. Gyomorrontást okozhatnak. Igaz ugyan, hogy csak nagy mennyiségben fogyasztva, de ilyesmi terén nem érdemes kockáztatni. Ehelyett inkább azt ajánlja, pirosítsuk be a zöld paradicsomot. Hogyan?

– A zöld paradicsom beérlelhető. A paradicsom éréskor etiléngázt termel. Na most, az alma és a banán ugyanúgy etiléngázt termel. Ha ezeket összehozzuk egy nagy befőttesüvegben úgy, hogy alulra tesszük az almát és a banánt, és azt megpakoljuk zöld paradicsommal, elérhetjük a kívánt eredményt. A banán és az alma által kibocsátott gáz segíti a paradicsom érését – mondta.

– A paradicsom beérlelése során a hőmérséklet szabályozásával is lehet játszani. Ha 8-10 fokon tartjuk, el tudjuk húzni az érés időszakát. Nekünk a feleségemmel még február végén is szokott lenni paradicsomunk, amit rendre ilyen formában érlelünk be. Hogyha a garázsból fölvisszük a lakásba, ott, a melegben valamelyest fölgyorsul az érési folyamat. Ez a nyitja. Persze nem az az íze lesz az így beérlelt paradicsomnak, mint – teszem azt – nyár közepén, vagy mint ilyenkor, de a bolti paradicsomot azért kenterbe veri – fogalmazott Ferenc.

Szeptemberben, amikor még meleg az idő, szerét ejthetjük a gyümölcsfák szemzésének is. Ehhez egy apró, T-alakú bemetszést kell tennünk gyümölcsfánk egyik ágába, majd az oltó-szemző késsel föl kell venni az ágacska héját. Az így támadt résbe behelyezhetjük a szemzőágat, ahonnan majd kifejlődik az új növény, az új ágacska. Szükségünk lesz még egy oltó-szemző szalagra, amellyel körbe kell tekernünk a „műtéten” átesett részt. Fontos, hogy e szalag rugalmas legyen, táguljon a növény növekedésével. Tavasszal hajt ki az új ág.

– Ha van például egy barackfánk, és azt akarjuk, hogy azon több fajta legyen, egymás után érjenek a barackok, akkor érdemes a fa különböző ágaiba különböző barackfajtákat beszemezni – fűzte hozzá Horváth Ferenc.

– Ebben a hónapban a növényvédelem is nagyon aktuális. Hiszen azért a növényeken rajta vannak a gombák, baktériumok. Lemosó permetezést kell alkalmazni ilyenkor, amikor még a levelek fenn vannak a fán. Én a biológiai szereknek vagyok a híve; ne mérgezzük magunkat! A lemosó permetezés anyagai a réz és a kén, én ezekkel végzem, másoknak is ezt ajánlom. A lemosó permetezést egyébként tavasszal is meg kell tenni, de ha most is megtesszük, akkor már most sokat teszünk a jövő évi termés érdekében – biztatott az öreghegyi gazda.

– Szeptember vége felé a fű szellőztetését is meg lehet kezdeni. Kölcsönzőből szoktam gyepszellőztető gépet kölcsönözni. Annak kései rendben fölvágják a kezelt felületet, ami által oxigénhez jut a fű, és kijönnek a mohás részek is. A füvet szerves tápanyaggal, komposzttal szoktam megszórni, ami a téli csapadékkal szépen bekerül a földbe – mondta.

A füves kertrészek javítására is van mód. Amíg ilyen szép napsütés van, elvethetünk némi fűmagot oda, ahol kikopott a fű. Természetesen előtte a gyomtalanítást is meg kell ejteni.

– Már gondolhatunk a gyümölcsfák, díszbokrok ültetésére is. Megcsinálhatjuk az ültetőgödröket, illetve, ha konténeres (cserepes, földlabdás) növényt vásárolunk, azt akár most is elültethetjük – sorolta tovább Ferenc.

– A jövő évi termésünket megalapozhatjuk már azzal is, ha most elültetjük például az őszi fokhagymát, hadd gyökerezzen be, tavasszal majd nagy erővel hajt ki. Ültethetünk ilyenkor sarjadékhagymát, de vethetünk rebarbarát, fűszernövényeket, sóskát, rukkolát is – folytatta.

Horváth Ferenc beszélt a talaj javításáról is: – Ha olyan talajt szeretnénk feljavítani, ahol már nincsenek növények, és nem is tervezünk idén, beáshatunk friss trágyát, tavaszra beérik. Aranyszabály, hogy friss trágya nem kerülhet a növények gyökeréhez, csakis a beérett – mondta.