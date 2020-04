Hogyan kerülj ki egy pénzügyi válságból? 3 tipp, ami segíthet a nehéz helyzetben

Egy jelentős globális gazdasági visszaesés esetén rengeteg iparág kerülhet veszélybe, mely egyben azt is jelenti, hogy az emberek sorra veszítik el az állásaikat. Az álláskeresés, vagy extrém esetekben az átképzés sosem egyszerű, főleg, ha családunk is van, albérletet fizetünk és nemrég vettünk fel hitelt, esetleg elszállt az elmúlt hónapokban a hitelkártyánk is. Nézzük meg, hogyan lehet kikerülni egy pénzügyi válságból!

Nem vagy egyedül a pénzügyi válságban, fel a fejjel, menni fog! Felesleges azt nézegetni, hogy ki mennyire jár pórul egy-egy gazdasági recesszió során és ki próbál meg meggazdagodni a másik kárára, így ahelyett, hogy önsajnálkozásba, depressziós víziókba vagy alkoholba fojtanánk a bánatunkat, inkább igyekezzünk higgadtan mérlegelni a helyzetünket, és megtenni mindent, hogy kilábaljunk ebből a szerencsétlen helyzetből. A személyi kölcsön helyett most más eszközökhöz kell nyúlnunk, hiszen, ha nincs állásunk, igen nehezen adna bármelyik bank is anyagi segítséget. A következő tippekkel bemutatjuk, hogy hogyan érdemes kezelni egy pénzügyi válságot. Leltározzunk – mindent Mivel előfordulhat, hogy el kell adnunk valamilyen tulajdonunkat, illetve meg kell kötnünk a kiadásainkat, érdemes megnézni, hogy milyen forrásaink vannak még: Mi van a tulajdonunkban? – Autó, ház, hajó, csónak, bicikli, felesleges ruhák, elektronikai eszközök, bútorok, dísztárgyak stb.

Van tartozásunk?

Van havi jövedelmünk? – Állami támogatás, kisegítő / beugrós / szezonális munkalehetőség, családi segítség

Van félretett pénzünk?

Mennyit költünk egy hónapban? – Lakhatás, élelmiszer, oktatás, egészségügy, utazás stb Fontos, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre, és összeírjunk mindent, hiszen csak így tudjuk feltérképezni azt, hogy pontosan mekkora anyagi problémával állunk szemben. Határozzuk meg a céljainkat! Miután összeírtuk, hogy mennyi pénzünk, illetve tulajdonunk van, már sokkal közelebbi képet tudunk festeni arról, hogy milyen célokat tűzhetünk ki magunknak. Ezek a következők lehetnek például: El kell adnunk valamit, hogy könnyítsünk az anyagi helyzetünkön?

Új munka után kell néznünk, esetleg részt vennünk valamilyen átképzési tanfolyamon?

Milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy vissza tudjuk fizetni a tartozásainkat?

Alaposan gondoljuk át, hogy mit fogunk tenni, hiszen ez nagyban befolyásolja azt, hogy milyen gyorsan és hatékonyan tudunk kilábalni egy pénzügyi válságból. Cselekedjünk! Eladjuk a neten azokat a bútorokat és nagyobb tárgyakat, amelyekre igazából nincs is szükségünk a mindennapi élethez.

Az így befolyt pénzből megpróbáljuk kifizetni a bank- és hitelkártya tartozásainkat, hiteleinket, kölcsöneinket próbáljuk meg előtörleszteni.

Munka után nézünk, ami a bolti eladótól a kukásig szinte bármi lehet, amire egy válságban épp szükség van. Lehet, nem fogunk annyit keresni, mint egyéni vállalkozóként, de aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.

Amennyiben van lehetőségünk, részt veszünk valamilyen ingyenes képzésen, amellyel későbbi munkákat tudunk majd elvállalni. Egy gazdasági válság nem a véget jelenti, hanem egy új kezdetet, ahol nyitott és higgadt gondolkodással egyszerűbben tudjuk leküzdeni az élet nehézségeit.