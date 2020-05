Fejér megyei körkép: megváltozhatnak az utazási szokások is

A járvány csillapodásával várhatóan egyre több korlátozást oldanak föl az országok. Irodákat kérdeztünk arról, mi lesz a lemondott csoportos utazásokkal, és mi várható a jövőben.

A koronavírus-járvány miatt rengeteg csoportos utazást kellett lemondani. A belföldi vagy külföldi utakat szervező, értékesítő irodák igyekeznek mindent megtenni azért, hogy kárpótolják az utasokat, és közben a jövőt is tudják tervezni. Az látszik, hogy a korlátozásokat fokozatosan oldják föl az országok: Szlovéniába például május 31-től szabadon léphetnek be az Európai Unió állampolgárai, s Horvátország is elkezdte újranyitni a határait. Egyelőre azonban még mindenki óvatos.

Lassan indulnak a szervezett utak is, de még mindenki nagyon óvatos

A külföldi csoportos körutazások, városlátogatások szervezésére szakosodott Fehérvár Travel ügyvezetője, Ribi Péter úgy nyilatkozott: a járvány miatt március közepétől minden csoportot törölniük kellett. Az utasok választhatnak: 100 százalékban visszakaphatják a pénzüket, átjelentkeznek egy későbbi időpontra, vagy kérnek egy utazási utalványt, mely a befizetett összegük 110 százalékát éri. Ez az utalvány 2021. december 31-ig váltható be. Tehát teljes mértékben kárpótolják az utasokat annak ellenére, hogy az ő külföldi szolgáltatóiknak csak egy része fizeti vissza nekik az előlegeket. A legtöbbjük csak ígéretet tesz arra, hogy majd beszámítja azt későbbi csoportoknál. Az utazási kedv idén sajnos várhatóan jelentős mértékben csökken – fogalmazott Ribi Péter. Vannak ugyan új foglalások, de a csoportos utazások esetében az a probléma, hogy amíg össze nem jön egy bizonyos létszám, addig veszteség van a csoporton. Tehát hiába van mondjuk 22 fő egy németországi körutazáson, azzal nem mennek semmire. A járvány miatt biztosan változnak az utazási szokások is: alapvető lehet a kötelező maszkhasználat, a folyamatos fertőtlenítés, az adó-vevős idegenvezetés (így nem kell közel állniuk az utasoknak egymáshoz). Szóba jöhetnek a kis létszámú csoportok is (hogy a nagy buszban minél távolabb legyenek egymástól az utasok), csak így nyilván magasabb árakra lesz szükség.

Törölni kényszerültek az utakat

Egyelőre június 30-ig törölték a csoportjaikat a bizonytalansági tényezők miatt, de mivel sok ember fél, ezért a későbbi időszakban sincs nagy esély arra, hogy jelentős számú csoportot tudnának indítani. Ez az év az utazási irodák számára kész katasztrófa. Náluk bőven vannak tartalékok, de ahol nincsenek, azok az irodák könnyen bajba kerülhetnek. Szükség lenne komoly állami segítségre a túléléshez – tette hozzá az ügyvezető. A fehérvári IBUSZ irodát is érzékenyen érintette a vírus jelenléte – tudtuk meg Zimmermann Erzsébet irodaigazgatótól. Február végén soha nem látott megrendelésállománnyal rendelkeztek a márciustól október végéig tartó időszakra, ám ők is arra kényszerültek, hogy március 15-től töröljék útjaikat. Az először csak egy hónapos időtartamot újabb egy hónappal hosszabbították meg, és most már ott tartanak, hogy június 22-ig bezárólag törölték az összes városlátogató és körutazásukat. A tengerparti üdüléseket egyelőre nem érinti olyan mélyen a kialakult helyzet, hiszen még reménykednek, hogy július–augusztusra elindulhat a szezon.

A törölt utak helyett az utasoknak szintén átfoglalási lehetőséget biztosítanak későbbi időpontokra, illetve utalvány formájában térítik vissza a befizetett előleget, 110 százalékban. Az utalvány 2020. december 31-ig váltható be akár 2021-es utazásokra is. Akinek nem felel meg egyik megoldás sem, azok visszakapják a befizetett előlegüket. Eddig kevesen döntöttek a teljes lemondás mellett, a többség a szabadon felhasználható, átruházható utalványt választotta, illetve többen későbbi időpontra módosítottak. Az utasokkal együtt nagyon bíznak a július eleji újrakezdésben. Ám az utaztatást csakis abban a helyzetben kezdik meg, ha az adott üdülőterületről hivatalos, írásos engedéllyel rendelkeznek, és maximálisan meggyőződtek arról, hogy az utaztatást zavartalanul le tudják bonyolítani.

Az elmúlt két hétben már jelentkeztek olyan utasok is, akik új megrendelőként a júliustól induló külföldi és belföldi nyaralásokra szállodai szobákat, apartmanokat előlegeztek le.

Az ABC Travel utazásközvetítő irodaként értékesít mások által szervezett utakat. Viniczainé Csákvári Tünde irodavezető hasonló tapasztalatokról számolt be, s az elmúlt hetekben ők is sok lemondással, átfoglalással, módosítással kapcsolatos ügyet intéztek. A partnerek lemondták az árpilisi, májusi utakat, és talán júniusban, a korlátozások feloldásával várható, hogy el tudnak indulni utazások. Az utasok közül van, aki fél, vagy veszélyeztetett, ezért lemondta a nyári foglalását. Számukra a szervezők részéről lehetnek könnyítések a szerződési feltételek kapcsán. Az elmúlt napokban azonban új érdeklődők is akadtak, de foglalások még nincsenek. Egyelőre kapcsolattartás van, s mindenki vár a nyitásokra, illetve a csoportos utazásokra vonatkozó szabályozások megjelenésére.