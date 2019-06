Csak azokat érinti a folyószámla zárolása, akik az elmúlt két évben nem használták azt

Vészesen közeledik 2019. június 26. Ez az a határidő, amíg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény alapján egyeztetnünk kell adatainkat a bankunkkal. Kétmillió bankszámla adatai hiányosak.

Figyelmetlen ügyfelek vagy figyelmetlen pénzintézetek? – vetődik fel az emberben óhatatlanul is. Kevés volt a két év? Vagy mindenki mindent az utolsó pillanatra hagy? Úgy tűnik, a felelősség közös.

Jól tudjuk, a bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. De…

Mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak – áll a Pénzügyminisztérium friss közleményében. Június 26ig még pótolhatók a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál. Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek, illetve egyéb pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait. Az adatok pótlásához személyes megjelenés nem szükséges, a hiányzó dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók, vagy akár e-mailben is megküldhetők.

A lakosság nem érti. Nem kaptak értesítést. Most akkor mi van? Mit kell tenni? Sokan riogatásnak veszik az egészet. Olvasóink úgy mondják: számlanyitáskor minden banknak, pénzintézetnek, biztosítónak rendelkezésére állnak a szükséges adataink.

Kutakodtunk, kíváncsiskodtunk: a Pénzügyminisztériumnál, a Magyar Bankszövetségnél, a Magyar Nemzeti Banknál. Válasz csak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti kommunikációjától érkezett. Ezek szerint a Magyar Nemzeti Bank több ízben sajtónyilatkozatokban és közleményben is felhívta a figyelmet, hogy a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírásai szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. Ennek hiányában június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait – hangsúlyozza válaszában a felügyeleti kommunikáció.

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium már tavaly októberben közleményben emlékeztetett arra, hogy az ügyfelek a még hiányzó, szükséges okmánymásolatokat és nyilatkozatot nemcsak hitelintézetük személyes felkeresésével, de akár postán is beadhatják. Több hitelintézetnél már lehetőség van arra is, hogy az ügyfelek az illetékes banki ügyintézővel való élő – kamerás és mikrofonos számítógép vagy mobiltelefon segítségével történő – videókapcsolat révén tegyenek eleget a teljes körű ügyfél-átvilágításnak. A Magyar Nemzeti Bank idén januártól életbe lépett pénzmosás-megelőzési rendelete emellett lehetővé teszi a nyilatkozatok netbankon történő beküldésének lehetőségét is, ennek részletes igénybevételi lehetőségéről az adott pénzügyi intézmények adnak tájékoztatást az ügyfeleiknek.

A legtöbb lakossági folyószámlát kezelő OTP Bank honlapján érdemi közlemény olvasható az ügyben: a lakossági ügyfelek közül az adategyeztetési kötelezettség kizárólag azokat az ügyfeleket érinti, akik kiemelt közszereplőnek minősülnek, valamint azokat, akik az elmúlt két évben inaktívak voltak, azaz nem adtak fizetési megbízást számlájukon, és adatot sem egyeztettek a fiókban. Az érintettek levélben és internetbank-üzenetben kapnak tájékoztatást a pontos teendőikről. Aki azonban nem kap június folyamán értesítést, annak nincs teendője!

A Magyar Nemzeti Bank azt is közölte, ha valaki június 27-től nem tud újabb ügyletet kezdeményezni, pénzügyi szolgáltatójánál jelentkezve az azonosítás elvégzése után ezt újra megteheti majd.