Az e-kereskedelem másik oldala

Rengeteg hír született az e-kereskedelem sikeréről; a szektor kiszámíthatóan bővül. A kontinens átlagánál képes gyorsabb ütemben bővülni a magyar e-piac, sőt a felzárkózó régiós vetélytársak sem képesek tartani a tempót a hazai e-kereskedőkkel. Sokak szerint azonban az éremnek van másik oldala is… Utánajártunk a részleteknek.

A megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy a GKI Digital és az Árukereső közös kutatása jó támpontot ad a hazai e-kereskedelem teljesítményéről. Noha a 2019-es adatokra még várni kell, a jelentés szerint az első félév kiszámítható 16,4%-os bővülést hozott. Valószínűsíthető, hogy a növekedési ütem megmaradt a második félévben is, esetleg kismértékben lassult a magas bázisok miatt. A tavalyi év növekedése tehát 16% körül alakulhatott.

A legtöbb szekértő 14-15%-os növekedést vár a 2020-as évtől. Ez kismértékű lassulást jelent a növekedésben, mégis kiemelkedőnek tekinthető a kontinensen; noha a kelet-európai régióban található ennél gyorsabb ütemű növekedés, nyugatabbra pedig nominális értékben képesek nagyobbat nőni a piacok, összességében ez az eredmény egészen kiváló. Jó hír továbbá, hogy a gazdasági teljesítmény és a fogyasztás tovább pörgeti a teljes szektort, megalapozva olyan kategóriák online sikerét, mint a napi fogyasztási cikkek.

A teljes szektort optimizmus jellemzi, jelentős a beruházásoknak lehetünk szemtanúi. Sőt, a piac legnagyobb szereplői is képesek vállvetve odaállni a közös ügy mellé; napjainkban is folyik az Extreme Digital és az eMAG.hu fúziója, aminek köszönhetően a tulajdonosok reménye szerint az újonnan létrejövő vállalat képes lesz felvenni a versenyt a legnagyobb szereplőkkel is.

De miért van erre szükség? A globális kereskedelmi óriások (Amazon, Alibaba, eBay, Wish) térnyerése fenyegetést jelent a lokális piacokra nézve.

Ezek a kereskedők már ma is a magyar piac mintegy felét képesek uralni. A probléma persze nem csak Magyarországot érinti, a fejlettebb e-kereskedelemmel, illetve nagyobb lélekszámmal rendelkező európai országok is éppúgy hasonló problémákkal néznek szembe. A nyugat-európai országokban és a CEE-régióban is komoly figyelmet kapnak a terjeszkedő világméretű kereskedők. Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében.

Egyre többen úgy vélik, hogy a kisebb szereplők számára a specializáció jelenti a megoldást; kis erőforrások birtokában egyik webáruház sem lehet képes árversenybe kezdeni a legnagyobb szereplőkkel, a szolgáltatások minőségének javításával azonban a terület elismert kereskedőjévé válhatnak.