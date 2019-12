Változatlanul karácsony előtt a legkapósabb Rétimajorban a hal

Jól kibabrált az időjárás az Aranyponty Zrt. halászaival. Az enyhe, hosszú ősz után pont akkor érkezett meg a hideg, amikor nekiláthattak a tatai Öreg-tó lehalászásának. Korábbra tervezték a munkát, de a szokottnál később érkeztek meg a vadlibák, s a Tatán jeles eseménynek számító vadlúd sokadalom, valamint a szárnyas vándorok védelme miatt csak december elején tudták kivetni a hálókat, s kezdhettek dolgozni a négy fokra lehűlt, jéghideg vízben.

Annak ellenére, hogy a szokottnál nehezebb körülmények között kellett helytállnia, a halászbrigádnak sikerült kifognia a tervezett halmennyiséget, amelynek egy része a karácsonyi kínálatot bővíti.

Mindezt Lévai Ferenc, a Fejérben székelő Aranyponty vezérigazgatója mondta el, akitől azt is megtudtuk, hogy a halgazdaság – amely az egyik legnagyobb Magyarországon – már október közepe óta készült az év végi vásárlói rohamra, a viszonteladók és a háziasszonyok hallal való kiszolgálására.

A halastavak vizének szokottnál későbbi lehűlése miatt csak október második felében kezdhették meg az őszi „betakarítást”. A hozamokra nem panaszkodhatnak. Bár végleges eredmények még nincsenek, a vezérigazgató szerint a közepesnél jobb lesz az idei haltermés. A pikkelyeseket nem viselte meg a szeszélyes időjárás, a betegségek, fertőzések is elkerülték őket, s miután a tógazdaság biztosította számukra az optimális életfeltételeket, egészségesen, gyarapodva, jó kondícióban érték meg a lehalászást. Egy részük már közvetlenül a kifogás után útnak indult a megrendelőkhöz, a horgászegyesületek tavaihoz, nagyobbik részük azonban a teleltető- és tárolótavakba került, s ott várta, illetve várja, hogy az ünnepi asztalokon halászléként vagy sült halként fejezze be életútját.

Mint ismeretes, Magyarország sereghajtó a halfogyasztásban. Míg az európai országok egy-egy lakosa évente 20 kilogrammnál több halat fogyaszt, nálunk 6,5 kilogramm kerül a családok asztalára. Annak nagy részét is karácsonykor és az év végén fogyasztjuk el. Pedig a halgazdaságok, a haltermelők mindent megtesznek a fogyasztás ösztönzéséért. Kiváló minőségű halat forgalmaznak, igyekeznek bővíteni a választékot, s miután a háziasszonyok és a főzni szerető férfiemberek jó része idegenkedik az előkészítő műveletektől, a pikkelyezéstől, a tisztítástól, a filézéstől, egyre több konyhakész terméket kínálnak. Az Aranyponty három üzletében és más halat árusító boltokban is az élő hal mellett szeletelve, filézve, konyhakészen is megvehetik a vacsora, ebéd alapanyagát a vásárlók. Gazdag kínálatból választhatnak.

A változatlanul legnépszerűbbnek számító ponty mellett növényevő halak – amur, busa –, továbbá harcsa, kárász s ünnepi meglepetésként, újdonságként pecsenye harcsa is kapható. Az utóbbi elkészítésének gyors, kevés munkával járó módját is megosztotta velünk Lévai Ferenc. Mint elmondta, a 2-3 kilogrammos hal fejéből, farkából kiváló alaplevet lehet készíteni, a beirdalt, baconszalonnába burkolt törzs pedig megsütve igazi ínyencfalat. S az sem mindegy, hogy a halvásárlás nem terheli tovább a karácsonyra készülve amúgy is soványra fogyó pénztárcánkat, a halárak ugyanis nem emelkedtek.

Bár rohamosan közeleg a karácsony, a halasboltok forgalmán ez még nem igazán érződik, a vásárlók többsége ugyanis az utolsó egy-két napon szeretné beszerezni az ünnepi vacsorára valót.

Lévai Ferenc szerint felesleges addig várni, érdemes megspórolni az időt rabló sorban állást, a halnak ugyanis semmi baja nem lesz, ha akár két-három hetet is eltölt a mélyhűtőben.

Ennyi idő alatt nem veszít az ízéből, nem romlik az állaga. S ha a felhasználás előtti napon kivesszük, senki nem mondaná meg, hogy nem a tóból került a feldolgozóasztalra.

A halételek kedvező élettani hatásáról sok szó esik, de fogyasztásuk csak lassan nő.

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ezért Kapj rá! elnevezéssel már korábban kampányt hirdetett, aminek az a célja, hogy 2023-ra évente és fejenként hét kilogrammra nőjön nálunk a halfogyasztás. És mivel a halhús könnyen emészthető, alacsony kalória­tartalmú, gazdag fehérje- és vitaminforrás, amely egyebek között csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, jó hatással van a keringési és idegrendszerre, hozzájárul az időskori szellemi leépülés lassításához, sőt – állítják a halfogyasztó férfiemberek – még afrodiziá­kumként is működik, ideje lenne tényleg rákapni, s nem csak karácsonykor.