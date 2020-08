13+1 tévhit az aranyról

Az arany mindig nagy érdeklődésre tart számot, hiszen mindenki számára értéket képvisel több mint 6.000 éve. Annak ellenére, hogy évezredek óta ismerjük és használjuk, mégis számos tévhit kering a nemesfémmel kapcsolatban. Ezért megkértük Riba Gábor aranykereskedőt, aki a LakossagiArany.hu szakértője, hogy segítsen eligazodni a főként a lakossági aranyat (befektetési arany) övező félreértések világában.

Tévhitek az aranyról 13+1 pontban:

1. „Befektetési-, és értékmegőrzési céllal ékszert kell venni.”

Ha nem ismerjük a lakossági aranyat (befektetési arany), akkor jó ötletnek tűnhet, mert valamilyen módon tartalékot lehet képezni a váratlan kiadásokra. Azonban amit tudni kell róla, hogy az ékszeraranynak van készítési költsége, és +27% ÁFA is terheli, ami miatt drága. Ráadásul a színarany tartalma karáttól függően csak 58,5%, vagy 75%. Ezzel szemben a lakossági arany ÁFA-mentes, színarany tartalma pedig minimum 99,9%, értékét jobban megőrzi, ezért befektetésre- és értékmegőrzésre sokkal alkalmasabb a lakossági arany.

2. „Az aranyvásárláshoz sok pénz kell, és csak a gazdag embereknek van rá kerete!”

A lakossági arany ma már mindenki számára elérhető. Aranytartalékot kisebb összegekből is össze lehet gyűjteni. A legkisebb címlet a 2 gramm, ennek ára nagyjából 40.000 Ft körül mozog, kereskedőtől függően. Tehát az egy tévhit, hogy milliók kellenek ahhoz, hogy lakossági aranyunk legyen. A Soldus Aurum lakossági aranyprogramjai erre épülve tudják kiszolgálni az átlagos jövedelemmel rendelkezőket is.

3. „Bonyolult lakossági aranyat venni- és eladni.”

Ez egyáltalán nem igaz, hiszen a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) birtokában mindössze pár perc a befektetési arany, vagyis lakossági arany megvásárlása. A visszavásároltatás egy kicsivel több időt vesz igénybe, hiszen az eladni kívánt aranyat meg is kell vizsgáltatni. Ezt meg tudja gyorsítani, ha megvannak a vásárláskor kapott dokumentumok.

4. „A pénz mögött aranyfedezet van.”

Sajnos a pénz mögött 1971 óta nincs meg az aranyfedezet. Ez a fő oka annak, hogy a pénz évről-évre veszít az értékéből, azaz inflálódik! Ez a mindennapi életben úgy jelentkezik, hogy egyre többet fizetünk ugyanazokért a dolgokért a pénztárnál. Ezt mindenki érzékeli.

Ugyanakkor az elmúlt években egyre több állam (köztünk hazánk is) aranyat vásárol, hogy azzal tegye stabilabbá a fizetőeszközét.

5. „Sok aranyat kell venni egyszerre!”

A lakossági aranyat nem fogyasztási, hanem felhalmozási céllal vásárolják. Ezért nem a vásárlási ár a lényeg, hanem a majdani eladási ár számít, amit viszont senki sem ismer előre. Éppen ezért, ha egyszerre nagy mennyiséget vásárolunk, akkor az kockázatot jelent, ami úgy csökkenthető, ha rendszeresen, kis tételekben veszünk lakossági aranyat. Ezzel a vételár összességében kiátlagolható. Ha pedig még kedvezőbb árat szeretne valaki, akkor érdemes a Soldus Aurum programjain keresztül optimalizált lakossági aranyat gyűjteni.

6. „A bankban vehetek befektetési aranyat, és a bank is megveszi a befektetési aranyamat.”

A bankok nem foglalkoznak sem arany értékesítéssel, sem pedig arany visszavásárlással, hiszen mással kereskednek: a pénzzel. Ezzel együtt előfordul, hogy a bankok fedezeti -, és stabilitási céllal befektetési aranyat vásárolnak, hogy megőrizzék a pénzük vásárlóértékét a gazdasági krízisek idején megugró infláció ellensúlyozására. Személyes tapasztalatunk az, hogy a lakossági aranyban rejlő valós lehetőségeket annyira kevesen ismerik, hogy még a pénzügyi szakmában dolgozók túlnyomó többsége sem látott, vagy fogott a kezébe lakossági aranyat.

7. „Meg fogják találni a módját az „aranycsinálásnak”, és elértéktelenedik az arany.”

Az arany ritkaságának fő oka az, hogy földi körülmények között nem tud létrejönni, csak csillagrobbanáskor keletkezik. Bár az alkimisták már a középkorban megpróbáltak más fémekből aranyat előállítani, nem jártak sikerrel. A legmodernebb módszerekkel talliumból létre lehet hozni aranyat, ám több gond is van vele. Egyrészt nukleáris folyamatokra van szükség, aminek a költsége két nagyságrenddel nagyobb, mint a bányászaté. Ráadásul az így kapott arany erősen radioaktív, ezért gyakorlatilag használhatatlan.

8. „Sok aranybányát még meg sem találtak, azért az arany idővel el fogja árasztani a piacot, és elveszítheti az értékét.”

Az elmúlt 10 évben egyre kevesebb új aranylelőhelyet találtak, a kitermelhető arany mennyisége is csökken, illetve egyre drágább az arany felszínre hozása. Gondoljunk csak bele, mennyi költséggel járhat Dél-Afrikában 3.900 méteres mélységben bányászni, ahol az ember számára szinte elviselhetetlen a hőség, és klimatizálni kell a tárnákat? Tehát eléggé valószínűtlen, hogy az elkövetkező évtizedekben akkora mennyiségű kitermelhető aranyra bukkannak, ami megrengethetné az aranypiacot. Inkább az a jellemző mostanában, hogy sokan visszavásároltatják az 5-10-20 éve vásárolt befektetési aranyat, hiszen az ára annyit nőtt ezen időszak alatt, hogy komoly nyereséget tudnak realizálni.

9. „Most nem érdemes befektetési aranyat venni, mert drága.”

Mindig viszonyítás kérdése, hogy valami drága, vagy olcsó. Az utóbbi egy évben, amikor euró/grammban számolva sorra dőltek meg a rekordok, sokszor hallottuk azt, hogy nem érdemes befektetési aranyat venni, mert drága. Mégis, volt olyan nap ebben az időszakban, amikor közel 10%-ot emelkedett az addig is nagyon drágának tartott befektetési arany eladási ára. Egy dolog biztos: az arany sosem drága annak, aki legalább középtávra (7-10 év) tervez, célja pedig a pénze vásárlóértékének megőrzése, és ezért vásárol rendszeresen lakossági aranyat. Még ennél is jobb, ha optimalizált, azaz idővel egyre kedvezőbb árszínvonalúvá váló lakossági aranyat gyűjt valaki és 3-5 év alatt függetlenné válik az árfolyamváltozásból eredő kockázatoktól.

10. „Az embereknek nem fog kelleni az arany, nem lesz rá szükségük.”

Az aranyra egyre nagyobb az igény, és nem csak az ékszer, valamint a lakossági arany (befektetési arany) szükségletre gondolok. Az ipari felhasználás is egyre kiterjedtebb, hiszen minden számítógépben és mobiltelefonban van arany, és ahogy nő ennek a mennyisége, úgy nő az ipari kereslet is iránta. Ezen felül már használatos a gasztro-arany az ételekben-italokban is, és nem elhanyagolható a szépségipari felhasználás sem.

11. „A tőzsdén érdemes befektetési aranyat venni.”

Az aranytőzsdén nem lehet befektetési aranyat venni, hiszen a befektetési arany legalább 995 ezrelék tisztaságú fizikai formában létező aranyrúd. A tőzsdén csak az úgynevezett származtatott termékekkel lehet kereskedni, ami hasonló jellemzőkkel bír, mint bármely más tőzsdei termék: magas a kockázata, alkalmas a gyors nyereségre, de a gyors veszteségre is. Az aktuális grammonkénti ár az 1 kilogrammos tömb 1.000-rel történő osztásával jön létre, ám ez egy virtuális termék. Ekkora összegért sosem lesz a kezünkben fizikailag 1 gramm arany, hiszen az 1 grammos aranylapkán 27% ÁFA is van. Viszont a 2 grammos, és az ennél nagyobb tömegű lakossági arany ÁFA-mentes, így olcsóbban hozzá lehet jutni, mint az 1 grammos lapkákhoz.

12. „Nem érdemes fizikai aranyat (lakossági, vagy befektetési arany) venni.”

Ha a pénzünk vásárlóértékének közép-, vagy hosszú távú megőrzésében gondolkodunk, akkor csak és kizárólag lakossági aranyat érdemes gyűjteni, mégpedig hosszútávon és rendszeresen. Ezen felül az arany ára optimalizálható, azaz kedvezőbbé is tehető hosszú távon a Soldus Aurum lakossági aranygyűjtő programjain keresztül.

13. „Ha van aranyszámlám, akkor fizikai aranyam is van.”

Az aranyszámlát ajánló cégek jellemzően egy keretösszegre szerződnek az ügyfeleikkel, és ennek nagyságrendjében vállalják azt, hogy a befektetési aranyat megvásárolják – igény esetén pedig kiadják az ügyfeleiknek fizikai formában is. Egy ilyen ügyletnél felmerülhetnek egyéb technikai költségek (tároltatás, lapkásítás, szállítás, stb.), amik megdrágíthatják a megvásárolt aranyat. Sajnos azonban több olyan cég is megszűnt az elmúlt években, aki nem tartotta be az ígéretét és az ügyfelek sem a pénzüket, sem pedig az aranyukat nem kapták meg. Ezért érdemes olyan vállalkozással szerződni, akik átadják az aranyat az ügyfeleiknek, hiszen csak az Ön birtokában levő arany jelent Önnek kézzel fogható biztonságot! Éppen ezért a Soldus Aurum minden esetben a szerződésben meghatározottak szerint (havonta, vagy kéthavonta) fizikailag is átadja az ügyfeleinek a megvásárolt lakossági aranyat.

13 + 1. „Most érdemes lakossági aranyat venni, mert olcsó.”

Az aranynak pillanatnyi ára van, ami azt jelenti, hogy az ára nagyon gyakran változik – és ez szokatlan lehet mindenkinek, hiszen a napi vásárlásaink során nagyjából azonos árakkal találkozunk egy-egy termék esetén. Viszont a befektetési aranynál egy napon belül akár 10%-os eltérés is lehet, ami előre nem megjósolható, és nem a kereskedőn múlik. Sőt, nincs akció sem, amikor extra olcsón vásárolhatnánk befektetési aranyat. Ezért a lakossági aranynál a fő szempont a tudatos, rendszeres, hosszú távú vásárlás, arany felhalmozás. Ha ehhez még ároptimalizálás is társul, mint a Soldus Aurum törzsvásárlói programjaiban, akkor bárki olcsóbbá teheti a megvásárolt aranyát és függetlenné válhat az árfolyamcsökkenésből eredő veszteségektől.

