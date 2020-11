Több mint egymilliárd forintos beruházás az ANY Biztonsági Nyomdánál

Az ANY Biztonsági Nyomda 1,1 milliárd forintból hajt végre beruházást, amelyhez a kormány 502 millió forintos támogatást biztosít, ezzel mintegy 643 munkahelyet véd meg a vállalat Kőbányán a X. kerületben – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ANY Biztonsági Nyomda beruházását bejelentő pénteki sajtótájékoztatón a vállalat budapesti gyárában.

A miniszter kiemelte: a magyar gazdaság jövőbeli erejét nagyban befolyásolja, hogy a nemzetközi piacokon sikeres hazai vállalatok újabb és újabb piaci lehetőségeket, piaci részesedéseket szerezzenek a beruházásaik nyomán. Ezért is

kulcskérdés a nemzetközileg sikeres magyar vállalatok fejlesztéseinek a támogatása.

Ilyen vállalat a biztonságos személyi okmányokat, útleveleket, személyigazolványokat és más okmányokat gyártó ANY Biztonsági Nyomda.

Az ANY a beruházással egyrészt a kapacitását, másrészt pedig a hatékonyságát növeli olyan új technológiák bevetésével, amelyekkel újabb nemzetközi megrendeléseket tud szerezni.

A beruházással új nyomtatógépeket, chip-beültetőket, hologramozó eszközöket és kártyamegszemélyesítő eszközöket szereznek be. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek hozzásegítik a vállalatot ahhoz, hogy még nagyobb versenyelőnnyel vágjon bele nemzetközi tenderekbe – tette hozzá.

Szijjártó Péter ismertette: a vállalat a több mint 50-féle Magyarországon használt okmány mellett

a világ több mint 50 országába szállít okmányokat, Ázsiától Afrikán keresztül Latin-Amerikáig, és olyan országok vannak a kiszolgált országok listáján, mint Mexikó, Ghána, Srí Lanka.

Az ANY Biztonsági Nyomda export értékesítési aránya 42 százalékos, amelyet rövid időn belül 50 százalékra kívánnak növelni, a mostani beruházással reális is, hogy újabb piacokat, országokat, megbízásokat tudjanak szerezni.

A miniszter kitért arra is, hogy tavaly a nyomdaipar termelési értéke 7 százalékkal nőtt, meghaladta a 240 milliárd forintot, és ez olyan iparág, amely az év első kilenc hónapjában is nőni tudott, a szektorban foglalkoztatottak száma 12 ezer.

A magyar államigazgatás hosszú távon számít az ANY Biztonsági Nyomdánál dolgozók szakértelmére, Magyarország kormánya pedig továbbra is támogatja a vállalat nemzetközi törekvéseit, hogy távoli földrészek országaiban is minél többen a Kőbányán készült biztonsági okmányokat használhassák – hangsúlyozta Szijjártó Péter.