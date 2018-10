Matolcsy György: hazánk és a régiónk híd Európa és Kína között

Térségünk már bebizonyította, hogy az Európai Unió kicsi, de jól működő motorjává vált az elmúlt években – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke pénteken Budapesten.

A rendezvényen bejelentették, hogy a kínai Fudan Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közös MBA-képzést indít. A jegybank elnöke a Shanghai Forum 2019 elnevezésű tanácskozás előkészítő eseményén kiemelte: a közös képzés során tehetséges, jól képzett szakembereket kívánnak kinevelni.

Ez a program is része annak a folyamatnak, amelynek során Magyarország, az MNB támogatja a kínai „Egy út, egy övezet” kezdeményezést, vagyis az Új selyemút megszületését – jelezte Matolcsy György. Az MNB elnöke kiemelte: a magyar és a kínai egyetem közötti együttműködés egy újabb építőkockát jelent az Új selyemút kiépítésében.

A rendezvényen háromoldalú megállapodást írtak alá az MNB, a Budapesti Corvinus Egyetem és a sanghaji Fudan Egyetem vezetői.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára rámutatott: a Kína és Magyarország közötti stratégiai partnerség új eleme ez a felsőoktatási együttműködés. A program elindítását még akkor jelentették be, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Kínában tett látogatást – utalt rá a KKM államtitkára. Magyar Levente arról is szólt, Magyarországon van már olyan általános iskola, ahol kínait oktatnak, ilyen középiskolát is hamarosan beindítunk, és erősödik a két ország együttműködése a felsőoktatás terén is.

Tuan Csie-long, a Kínai Népköztársaság Budapestre akkreditált nagykövete kiemelte: a két egyetem közötti együttműködést a Magyar Nemzeti Bank koordinálta, a mostani közös program magas szintre emeli a két, nemzetközileg is elismert egyetem közötti kapcsolatot. Jelezte: jövő évtől várhatóan közvetlen légijárat köti majd össze Shanghajt Budapesttel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi ügyekért felelős államtitkára jelezte: a Fudan rangos kínai egyetem, amely olyan európai szakembereket akar képezni, akik ismerik Kína valós problémáit, és azokra valódi válaszokat kívánnak adni. Kiemelte: a magyar és a kínai felsőoktatás közötti szoros kapcsolatot mutatja az is, hogy egyre több kínai hallgató tanul magyar felsőoktatási intézmények kurzusain.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára rámutatott: a 21. század az innováció, a technológiaváltás korszaka, ebben a folyamatban Kína, a kínai szakemberek kulcsszerepet játszanak. A két ország közötti hosszú évekre visszatekintő jó kapcsolatokat jelzi az is, hogy Magyarország volt az első állam, amely 1949-ben diplomáciai kapcsolatokra lépett a Kínai Népköztársasággal – emlékeztetett az államtitkár.

Csen Cse-min, a Fudan Egyetem alelnöke elmondta: a jövő évi Shanghaji Fórum a világ globális problémáival foglalkozik majd, várhatóan a rendezvény vendége lesz Matolcsy György, az MNB elnöke is. Kiemelte: Magyarország az egyik első állam volt, amely felkarolta az „Egy út – egy övezet” kínai kezdeményezést. Hangsúlyozta: a mostani közös MBA-képzés az első olyan program, amelyet a Fudan Egyetem Kínán kívül indít.

Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora kiemelte: a kínai és az európai kultúra sokszor találkozott már, ez az új képzés is ennek a folyamatnak a része. Jelezte: a Fudan és a Corvinus közös képzési programja jövő tavasszal kezdődik el.