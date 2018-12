Kovács Zoltán: a vadászati világkiállítás a megvalósítás szakaszába lép

Legalább 1 millió látogatóra számítanak, ez is mutatja a rendezvény turisztikai jelentőségét.

Jövőre, év elején a megvalósítás szakaszába lép a 2021-es budapesti vadászati világkiállítás megrendezésének előkészítése – mondta Kovács Zoltán az Egy a természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos sajtóbeszélgetésen kedden Budapesten.

Kovács Zoltán hozzátette, a kormánybiztosság, amely az Innovációs és Technológiai Minisztériumon (ITM) belül működik majd, a kiállítás ideje alatt szervezett rendezvények lebonyolításáért felel.

Közölte, hogy a kormány jövőre több mint 7 milliárd forint központi költségvetési forrást biztosít a világkiállítást megelőző lépések megvalósítására, így többek között a kormánybiztosság, illetve annak feladatai ellátásához szükséges projektcég felállítására. Ez a cég koordinálja majd és segíti a világkiállítás kivitelezésének intézkedéseit és egyúttal az ezekhez szükséges összegek kiutalásáról is gondoskodik – mondta a kormánybiztos.

Kovács Zoltán hozzátette, a Magyar Közlönyben december 13-án megjelent kormányhatározat értemében a világkiállítás lebonyolításért felelős kormánybiztosnak és Semjén Zsolt miniszerelnök-helyettesnek 2019. végéig kell véglegesítenie a vadászati világkiállítás és az ehhez szükséges programsorozat előkészítési munkálatainak 2020., 2021-es költségvetését. Kérdésre elmondta,

Semjén Zsolt elmondta, a 2021-es vadászati világkiállításnak három pillére van: az építkezések, a kapcsolattartás a nemzetközi szervezettek, illetve a konkrét rendezvények lebonyolítása. Az építkezések Fürjes Balázsnak a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztosnak, a kapcsolattartás Károlyi Józsefnek az Egy a természettel világkiállítás megtervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosnak a hatásköre, a rendezvények lebonyolításáért pedig Kovács Zoltán kormánybiztos a felelős.

A vadászati világkiállítás fővárosi helyszíneiről megjegyezte, a Hungexpo lesz a központi terület, de fontos helyszín lesz például az Állatkert és a Kincsem Park is.

A Hungexpo átalakítása, az ott található pavilonok felújítása, és újak építése, illetve az idevezető infrastruktúra fejlesztése nem csupán a vadászati világkiállítás miatt fontos, hiszen ezen a helyszínen lesz 2020-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus,

éppen ezért a kormány a Hungexpón szükséges fejlesztéseket a két eseményt tekintve nem külön kezeli, hanem egyben – fogalmazott.

Semjén Zsolt felidézte, hogy Magyarország legutóbb 1971-ben rendezett vadászati világkiállítást, ahol már akkor bemutatkoztak más területek is a vadászat mellett, például a lovas sportok. Éppen ezért a 2021-es világkiállításon is a vadászat mellett minden társterület – horgászat, erdészet, természetvédelem, lovas sportok, íjászat, solymászat, vadászkutyák – megjelenítésére nagy hangsúlyt helyeznek. A vadászati világkiállításon mindezek mellett fontos szerepet kap a hal és vad gasztronómia, illetve az ezekhez tartozó borkultúra bemutatása is.

Semjén Zsolt kiemelte, a 2021-es vadászati világkiállítás a magyar vadgazdálkodásról, a magyar vadászati kultúráról és Magyarország értékeiről szól. Budapestnek és egész Magyarországnak pedig a 2021-es vadászati világkiállítás megrendezése komoly turisztikai bevételt jelent, ugyanis a világ minden részéből érkeznek vadászok az országba, akik a kiállítás megtekintése mellett vélhetően az állami erdészetekbe is elmennek vadászni.

A vadászat mellett a kiállításon azonban a kultúrától a gasztronómiáig minden típusú programmal találkozhatnak az érdeklődök – mondta a miniszerelnök-helyettes.

Borítókép: Újházy András hivatásos vadász (b) síppal hív egy őzbakot üzekedés idején, mellette Ördög Ákos sportvadász távcsöves puskájával céloz Tiszaföldvár környékén a Dózsa vadásztársaság területén 2013. augusztus 15-én. Szerencsés esetben a tapasztaltabb vadászok az őzsuta hívóhangját csalsípokkal utánozva közel tudják hívni magukhoz az őzeket, így az egyébként nagyobb takarást adó nyári vegetációban is meg tudják figyelni az állatokat a vadgazdák.

