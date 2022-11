Tiber Lászlót aligha kell bemutatni a megyei futballszurkolóinak, hiszen 221 alkalommal öltötte magára a Vidi mezét, sőt a válogatottban is szerephez jutott. A vasárnap rajtoló katari világbajnokság kapcsán kértük az egykori támadót, ossza meg velünk gondolatait a szokatlan időpontban megrendezett tornával kapcsolatban.

– A világban annyi furcsaság van, miért ne lenne téli labdarúgó-világbajnokság, el tudnék képzelni Egyiptomban egy jégkorong-világbajnokságot is – nyilatkozta lapunknak Tiber. – Ma már, a 21. században ne lepődjünk meg semmin, hogy mi, miért történik. Ha konkrétumokról szeretnénk beszélni, mondhatnánk azt is, hogy minden a pénzről szól. Katar kapta meg a rendezés jogát, ez mögött is az van, hogy a FIFA mennyi pénzt kapott azért, hogy ott legyen a vb. Ez az egész alfája és ómegája. Az, hogy erre a helyzetre – miszerint télen lesz a torna – hogyan készítik fel a stábok a válogatottakat, ez a feladat a csapatokra predesztinálódik. El kell fogadni, hogy ilyen világot élünk, Katarban lesz a világbajnokság és nem júniusban vagy júliusban, hanem decemberben rendezik meg. Ha a válogatott stábjai és sztárjátékosai alkalmazkodni tudnak ehhez, akkor egy nagyon jó tornát láthatunk sok száz millióan.

Bár első ránézésre a csoportkörben igazán váratlan eredmény nem várható a továbbjutást illetően, az egykori játékos biztos benne, hogy már a világbajnokság elején felkaphatjuk fejünket egy-egy eredmény kapcsán.

– Meglepetés szinte minden világbajnokságon van már a csoportküzdelmek alatt. Függetlenül az említett körülményektől, úgy gondolom, hogy a sztárcsapatok oda kerülnek, ahol a helyük van előzetesen is, a tizenhat közé bejutnak majd, aztán ott eldöntik egymás között a továbbjutást.

Ami a favoritokat illeti, Tiber szíve a brazil válogatott felé húz már jó ideje..

– Hivatalból én Brazília sikerét várom, mióta 1958-ban Svédországban megnyerték a világbajnokságot, én azóta nekik szurkolok. Ez nem jelenti azt, hogy csak ők lennének az egyedüli esélyesek, mellettük Argentínát is nagy favoritnak tartom.