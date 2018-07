Lemaradással indul a Csákvár

A Merkantil Bank Liga NB II-ben is elkezdődik a 2018/19-es pontvadászat, az Aqvital FC Csákvár labdarúgócsapata a Ceglédi VSE gárdáját fogadja vasárnap 19 órakor.

Egyben biztosak lehetnek a résztvevők – így a csákváriak is –, hogy az MTK és a Kisvárda feljutásával a tavalyinál még kiegyenlítettebb küzdelem várható idén a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságban.

– Bíztam benne, hogy hamarabb össze fog állni a keretünk, és az utolsó hetekben már csak a legerősebb összeállítás kialakításán kell dolgoznunk, de hát ez most nem jött össze. Késésben vagyunk, lemaradásunkat pedig már csak a bajnokság közben tudjuk, pontosabban kell pótolni. Szeretnénk ugyanazt játszani, mint tavasszal, ezért is volt fontos, hogy találjunk egy meghatározó jobb oldali védőt, szinte az utolsó pillanatban meg is érkezett Csilus Ádám – fogalmazott Szijjártó István, a vértesi gárda mestere a nyitóforduló előtt.