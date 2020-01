Megkoronáztuk 2020 Tündérszépét és udvarhölgyeit

A Tündérszépek 2020 győzteseként Tótpeti Lili vehette át a koronát és a fődíjat országos szépségversenyünk fináléjában, de mellette négy másik gyönyörűségnek is gratuláltak a színpadon.

Ragyogó mosolyokkal, koronákkal, élményekkel és nyereményekkel ért véget a Tündérszépek 2020 országos szépségversenye, amelyet hamarosan a televízió képernyőjén is láthatnak, és amelyről élőben tudósítottunk is a nap folyamán. A fináléba a fővárost és a megyéket képviselve 22 szépség jutott be a több mint 700 jelentkező közül a megyei, régiós, országos fordulókon keresztül.

A lányokra két felkészítő tábor is várt, amelyekben Kocsis Korinna szépségkirálynő, a verseny háziasszonya is tanácsokkal segítette őket, de Béres Alexandra fitness világbajnok,a Diéta és Fitnesz Magazin szakértője is hasznos tanácsokkal látta el őket. Mindketten helyet foglaltak a zsűriben egyébként, Pataki Ági producer, Orosz Barbara producer-műsorvezető, Schiffer Miklós stílustanácsadó, divatszakértő, Hovány Márton, a Hovány Csoport alapítója, tulajdonosa, valamint Maier Zsolt, az Open Casting produkciós igazgatója mellett.

A Tündérszépek fináléjában fellépett Békefi Viktória, színésznő, a Sztárban Sztár Leszek első évadának nyertese, valamint Molnár Dániel, a TV2 nagy sikerű showjának 2019-es egyik nagy felfedezettje. Ő első saját dalát adta elő a színpadon, amelyen nem sokkal később már estélyi ruhában mutatkoztak be a Tündérszépek.

Élőben a verseny legszebb része ❤❤❤❤❤ Közzétette: Tündérszépek – 2020. január 27., hétfő

Tótpeti Lili, a 2020 Tündérszépe egy 300 ezer forint értékű utazást nyert, valamint a fődíjat, egy Mercedes egyéves használatát a Mercedes Hovány felajánlásával.

Lilinek valószínűleg lottóznia is érdemes lenne, ugyanis egy nappal korábban, az utolsó, helyszíni táncpróba után azt árulta el nekünk, hogy a célja, hogy megnyerje a versenyt. A 18 éves zalai lány egyébként ennek ellenére nem számított a győzelemre, hiszen nagyon szép és különleges, egyedi versenytársai voltak.

– Egy éve van jogosítványom, és a barátaimmal tervezek elmenni a Mercedessel valahova, de mindenképpen Dórival, a második udvarhölggyel is ki szeretném próbálni a nyereményt – mosolygott a mellette álló Tápai Dórára 2020 Tündérszépe.

Németh Vivien, az első udvarhölgy 200 ezer forint értékben nyert utazást, valamint modellként részt vehet az országosan megjelenő Fanny női hetilap divatfotózásán.

– Rettentő jó élmény volt a tábor és a felkészülés! Nem számítottam rá, hogy díjat fogok kapni, még nem is tudom, hova szeretnék elutazni a nyereményből – mesélte a Győr-Moson-Sopron megyei szépség, aki a barátjának szólt először az eredményéről.

Tápai Dóra, a Tündérszépek 2. udvarhölgye szintén 200 ezer forint értékben nyert utazást.

– Amikor meghallottam a nevemet, először el se hittem. Még most se fogtam fel. De iszonyatosan jó érzés volt – mesélte a 16 éves Csongrád megyei versenyző.

A közönségdíjas Gondár Kíra Vivien egy páros, 5 napos bérletet nyert a 2020-as STRAND Fesztiválra, Zamárdiba, a 100 ezer forint értékű wellness voucher mellett. Kíra az udvarhölgyekkel és a királynővel együtt emellett egy-egy 200 ezer forint értékű mobiltelefonnal lett gazdagabb.

– A barátnőmet fogom elvinni a fesztiválra – árulta el a fővárost és Pest megyét képviselő 17 éves szépség, akit a közönség szeretet kárpótol azért, hogy a zsűri nem szavazott meg neki helyezést.

Ludman Fruzsina, a 19 éves Hajdú-Bihar megyei szépség szerint a legnagyobb nyeremény, amit kaphattak, kaphatott, az az egyéves modellszerződés volt, így abszolút elégedett az eredményével.

– Nagyon hálás vagyok az Open Castingnak, hogy engem választottak, és köszönöm szépen – mondta Fruzsina, aki szerint óriási lehetőséget kapott mindenki, aki díjazott lett a Tündérszépeken. A kérdésre, hogy egy év múlva mit szeretne elérni, hol szeretni tartani, így válaszolt:

„Szeretnék ugyanilyen maradni, amilyen most vagyok, hogy ugyanígy küzdjek a céljaimért.”

A verseny egyik legcukibb pillanata egyébként az volt, amikor az akkor még csak leendő 2020-as Tündérszép, Tótpeti Lili egy kutyával találkozott a folyosón, és egyből meg is szeretgette őt: