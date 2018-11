Ma van a véradók napja

Nincs nemesebb, felemelőbb és nagyobb segítséget jelentő gesztus a véradásnál – mondta az egészségügyi államtitkár a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat központi ünnepségén.

Horváth Ildikó hozzátette: a véradó „kicsit az életét is odaadja”, ismeretlen embertársára áldozza idejét, figyelmét. Hozzátette: komoly munka árán lehet elérni, hogy a fiatalok is megértsék, megtanulják, milyen felemelő a véradáson keresztül is segíteni. Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, milyen nagy szociális örökség a véradás, milyen fontos összetartó ereje a közösségnek.

Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke arról beszélt, hogy a véradók napján azokat ünnepeljük, akik úgy döntenek, önként részt vesznek mások segítésében, és azokat is, akik szervezik ezeket a véradásokat.

Azt mondta, sokan nem gondolnak arra, hogy nem csak akut helyzetekben fontos a vér, de például a daganatos betegek kezelésében, így a gyermekkori akut leukémia kezelésében is.

A vöröskereszt elnöke hozzátette: ő is vércserének köszönheti életét, ezt személyesen is köszöni a véradóknak és a szervezőknek.

Fábián Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és szolidaritásban rejlik. A véradás az együttérzés egyik legszebb megnyilvánulása,

aki a vérét adja, saját magát adja, köszönetet és hálát nem várva

– emelte ki. Hozzátette: a Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás szervezésében.

Elmondta azt is, ahhoz, hogy Magyarországon a biztonságos vérellátáshoz évente 500 ezer egység vérre van szükség, ehhez évente mintegy félmillió önkéntes véradó segítségét várják. A helyettes államtitkár kiemelte: a vért nem lehet mesterségesen előállítani, ezért van szükség a véradók önzetlenségére.

Az ünnepségen a sokszoros véradókat, a több éve a véradás-szervezésben tevékenykedőket, a véradóbarát munkahelyeket és a véradás ügyének támogatóit díjazták; idén több mint hatvanan kaptak elismerést. A vöröskereszt és az OVSZ felterjesztése alapján tizenkilencen vehették át az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pro Vita díját.

A kitüntetettek között van olyan, aki már 133-szoros véradó.

Kiemelkedő véradásszervezői munkáért 18-an kaptak emlékérmet. A véradóbarát munkahely címet húsz cég, intézmény nyerte el, a véradás ügyét támogatók közül pedig hatot díjaztak.

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27. a véradók napja Magyarországon.

Borítókép: Egy férfi vért ad az Országos Vérellátó Szolgálat Karolina úti véradóterének átadásán 2018. május 14-én.

MTI Fotó: Mónus Márton

