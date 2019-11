Van igény a vegetáriánus ételre Fehérváron is

A vegetáriánusok és a vegánok is szeretnek jól és jót enni. Az ő igényeiket éppúgy ki kellene elégítenie az éttermeknek, mint a húsevőkét.

Az éttermek széles és színes kínálattal várnak mindenkit, megszokott és új ízekkel egyaránt. A férfiak könnyen választhatnak sötét húsokat, sok krumplival, míg a hölgyek többsége elkényeztetheti magát csirkével, hallal és megannyi könnyű étellel. Vannak azonban sokan, akik meggyőződésből, vagy éppen egészségügyi okokból nem ehetnek ilyen ételeket. Sokkal többen élnek glutén-, laktóz- és más érzékenységgel, mint hinnénk, nem is beszélve azokról, akik nem esznek vagy éppen nem is ehetnek húst. Vannak szakemberek, akik felismerték, hogy ezt a nem is annyira szűk réteget is ki kell és ki is lehet szolgálni minden földi jóval. Pozsonyi Zsuzsanna nagy tapasztalattal bír ezen a területen, vele beszélgettünk.

A fiatal vegán séf Hollandiába főzni, Olaszországba oktatni jár, míg idehaza különböző egészségmegőrző projektekben vesz részt és főzősköröket is szervez, sőt kitchen coaching néven egy új szakma alapjait igyekszik meghonosítani Magyarországon.

Hogyan lett szakács?

– Valami egészen mást akartam csinálni, mint korábban, ezért kiutaztam Hollandiába, ahol rábukkantam egy személyiségfejlesztő tréningre, ahol a tanfolyam áráért cserébe főztem, és ez annyira tetszett nekik, hogy három évre ottmaradtam – árulta el a 35 esztendős Pozsonyi, aki 2005-ben vegetáriánus étrendre, majd 2014-ben pedig tisztán növényi alapú táplálkozásra váltott.

Mivel foglalkozik egy kitchen coach?

– Házhoz megy, ahol az emberek konyhájára, ízlésvilágára, igényeire szabva tanítja meg őket növényi alapon főzni úgy, hogy ez lehetőleg be is épüljön az életükbe.

Éttermektől is kap felkérést?

– Igen. Fehérváron szerintem elég siralmas a vegetáriánus és a vegán-gasztrofelhozatal, ezért nem szívesen járok étterembe a városban. Legalább egy növényi alapú menüt kéne összerakni helyenként, ehelyett sokan csak köretet szolgálnak fel körettel, ráadásul ezt is pocsékul készítik el, holott ugyanannyi időbe telik valamit jól, mint rosszul megalkotni. Ezért főleg olyan menüket fejlesztek, amik lefedik a laktózmentes, gluténmentes, vegán keresztmetszetet.

Ön egészségesebb, mióta növényi alapon táplálkozik?

– Persze. Minden évben elkészíttettem a vérképemet, ami mindig tökéletes. A vendégeim 90 százaléka egyébként húsevő. Nem akarok mindenáron vegánokat nevelni, csak szeretném megmutatni az embereknek, hogyan lehet egészségesen táplálkozni. A növényi alapú táplálkozás az egészségmegőrzésről szól.

Egészségügyi, etikai, vagy ökológiai szempontok miatt döntött a vegán étrend mellett?

– Több aspektus is begyűrűzött az életembe, de egyértelműen az egészségügyi szempont miatt váltottam. Róbert, egy adventista lelkész az én vegán mentorom, akitől megtanultam, hogy az ételnek gyógyító ereje, a növényi alapú táplálkozásnak pedig egészségmegőrző hatása van.

Ha valaki szeretne életmódot váltani, mit javasol?

– Nem lehet általánosítani és nem mindenkinek való a növényi alapú táplálkozás, valaki pszichésen nem tudja feldolgozni, valakinek a teste nem reagál rá jól. Számomra viszont kinyílt a világ, rádöbbentem, mennyi mindent lehet készíteni a zöldségekből. Azt azonban jó tudni: ezzel bizony foglalkozni kell. Nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik, hiszen szemléletváltásra is szükség lesz.